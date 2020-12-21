Ege Bölgesi'nden yaş meyve sebze ve mamulleri ihracatında 54 yıllık rekor - Son Dakika

Ege Bölgesi'nden yaş meyve sebze ve mamulleri ihracatında 54 yıllık rekor

21.12.2020 14:40
Ege Bölgesi'nden yaş meyve sebze ve mamulleri ihracatında 54 yıllık rekor, System.String[]

Ege Bölgesi'nde 2020 yılında tarım ürünleri ihracatının zirvesine taze meyve sebze ve mamulleri sektörü oturdu.

Ege Bölgesi'nde 2020 yılında tarım ürünleri ihracatının zirvesine taze meyve sebze ve mamulleri sektörü oturdu. Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 7 tarım birliği içinde 2019 yılını 890 milyon dolarlık ihracat rakamıyla üçüncü sırada tamamlayan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (EYMSİB), 1 Ocak-19 Aralık 2020 tarihleri arasında 1 milyar 3 milyon dolar ihracat rakamına ulaşarak 54 yıllık tarihinde ilk kez 1 milyar dolar barajını aştı ve 2020 yılında EİB bünyesindeki tarım birlikleri arasında zirveye çıktı.

"2020 yılı korona virüsü ve yaşanan deprem nedeniyle hatırlamak istemeyeceğimiz şekilde olumsuzluklarla geçti" diyen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, online düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Uçak, "2020 yılını tamamlamaya sayılı günler kala birliğimizden güzel bir haber geldi. 1966 yılında kurulan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğimiz, 54 yıllık tarihinde ilk defa 2020 yılında 1 milyar dolar üzerinde yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri ihracatını kayıt altına aldı. Bu sene başında tüm olumsuz koşullardan habersiz olarak belirlediğimiz 1 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin ihracatının iki ana sektörden oluştuğu bilgisini paylaşan Uçak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biri meyve sebze mamulleri sektörü, diğeri ise yaş meyve sebze sektörü. Birliğimizin 2020 yılının geride kalan diliminde gerçekleşen 1 milyar 3 milyon dolarlık ihracatın 670 milyon dolarını meyve sebze mamulleri, 333 milyon dolarını ise yaş meyve sebzeler oluşturdu. Üyelerimiz, meyve sebze mamullerinde şu ana kadar 140 ülkeye, yaş meyve sebzede ise 87 ülkeye ihracat yapmayı başardılar."

TURŞU VE KİRAZ İHRACAT ŞAMPİYONU OLDU

Meyve sebze mamullerinde ihracat şampiyonu ürünün turşular olduğunun altını çizen Başkan Uçak, "Kornişon ve hıyar turşusu ihracatı 97 milyon 82 bin dolar olurken, biber turşusundan 90 milyon 650 bin dolar döviz geliri elde ettik. Kurutulmuş domates ise; 76,3 milyon dolar ile en fazla ihracatı yapılan üçüncü meyve sebze mamulleri oldu. Taze meyve sebze kategorisinin lideri ise; 54 milyon 695 bin dolarlık tutarla kiraz oldu. Sofralık üzüm ihracatından 48 milyon 682 bin dolar döviz geliri elde ederken, domates ihracatı 45 milyon 347 bin dolarla üçüncü sıraya yer aldı. Meyve sebze mamulleri ihracatında ilk üç ülke Almanya, ABD ve İngiltere olurken, en çok taze meyve sebze ihraç ettiğimiz ülkeler Rusya, Almanya ve Ukrayna şeklinde sıralandı" dedi.

RUSYA'YA DOMATES İHRACATINDA KOTA 250 BİN TONA ÇIKIYOR

Yaş meyve sebze sektörü, 2020 yılında Türkiye genelinde en fazla ihraç ettiği ürün olan domateste, en büyük ihraç pazarı Rusya Federasyonu'na 200 bin ton kotanın dolması nedeniyle sektör sıkıntılı günler yaşıyordu.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, kotanın 200 bin tondan 250 bin tona çıkmak üzere olduğu bilgisini paylaştı. Uçak, "Bu konuda Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli, TİM Başkanımız İsmail Gülle ve Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi'ye de uğraşları için sektörüm adına teşekkür etmek istiyorum. Bu sene pandemi koşullarında özveriyle üretime devam eden üreticilerimize ve ihracata devam ederek ihracat rekoru kırmamıza katkı sağlayan 600'ün üzerindeki ihracatçımıza ve şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür ediyor, 2021 yılının sağlık ve mutluluk dolu olmasını diliyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

(İHA)

Ege Bölgesi'nden yaş meyve sebze ve mamulleri ihracatında 54 yıllık rekor
Ege Bölgesi'nden yaş meyve sebze ve mamulleri ihracatında 54 yıllık rekor
Ege Bölgesi'nden yaş meyve sebze ve mamulleri ihracatında 54 yıllık rekor
Ege Bölgesi'nden yaş meyve sebze ve mamulleri ihracatında 54 yıllık rekor

İhracat, Tarım, Uçak, Ege, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ege Bölgesi'nden yaş meyve sebze ve mamulleri ihracatında 54 yıllık rekor - Son Dakika Ekonomi


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