Son Dakika Haberleri: Ege Bölgesi'ne Serin ve Yağışlı Hava Geliyor

Ege Bölgesi'ne Serin ve Yağışlı Hava Geliyor

44 dakika önce

Ege Bölgesi'ne yarın Orta Akdeniz üzerinden gelecek olan serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Ege Bölgesi'ne Serin ve Yağışlı Hava Geliyor, System.String[]
Ege Bölgesi'ne yarın Orta Akdeniz üzerinden gelecek olan serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Ege Bölgesi'nde hafta sonuna kadar etkili olması beklenen yağışların; yarın Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısı, Aydın'ın kıyı ilçeleri ile İzmir çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara sebep olması bekleniyor. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "Yağışların Çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren bölgemizi terk etmesi, ancak Cuma gününden itibaren tekrar yeni bir yağışlı sistemin bölgemizde etkili olmaya başlayacağı tahmin edilmektedir. Mevsim normalleri üzerindeki hava sıcaklıklarının yağışlarla birlikte yarın hissedilir derecede (6-10 derece) azalması ve mevsim normalleri civarına düşmesi bekleniyor. Rüzgarın, yarın Marmara'da önce güneybatı (lodos) öğleden sonra kuzeydoğu (poyraz), Ege, İç Anadolu ve Orta Karadeniz'de güney yönlerden kuvvetli ve yer-yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor" denildi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 01:57 Kaynak: İHA

Balıkesir, İzmir, Akdeniz, Ege, Güncel
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