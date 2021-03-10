Ege Bölgesi'nin "dokuma hafızası" kursiyer kadınlar tarafından gelecek nesillere aktarılacak - Son Dakika

İzmir Olgunlaşma Enstitüsü ve İzmir Kalkınma Ajansı iş birliğiyle yürütülen "Ödemiş Yöresi Geleneksel Kumaş Dokumacılığı" projesi kapsamında, kaybolmaya yüz tutmuş Ege Bölgesi dokumalarının yaşatılması için 48 kadına kurs verilecek.

Türk kültürünü korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla faaliyet gösteren Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı İzmir Olgunlaşma Enstitüsü, eğitimlerle kadın istihdamı desteklemek için de çalışmalar yürütüyor.

"Ödemiş Yöresi Geleneksel Kumaş Dokumacılığı" projesi kapsamında da Ödemiş ilçesi Zeytinli Mahallesi'nde el dokumacılığı kursu için atölye kuruldu.

Kursun açılışı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin eşi Doç. Dr. Ahu Pakdemirli, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in eşi Fatma Köşger ve kadınların katılımıyla gerçekleştirildi.

Kursiyerlerin çalışmalarını takip eden katılımcılar, ayrıca burada sergilenen kıyafetleri inceledi.

Projeden 48 kadın yararlanıyor

İzmir Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Şule Aydın, proje kapsamında kursiyerler için dijital okuryazarlık, girişimcilik, iş ve sosyal hayatta iletişim kurs programları da düzenleneceğini bildirdi.

Projeyle Ege Bölgesi'nin dokuma hafızasını yeniden canlandırmak, kaybolmaya yüz tutmuş kıymetli dokumalarına sahip çıkmak istediklerini belirten Aydın, "Proje kapsamında Zeytinlik Mahallesi'nde yaşayan 48 kadınımıza dokumayı öğretmeyi ve bunu daha sonraki nesillere aktarmalarını hedefliyoruz." dedi.

Kursiyer Leyla Aynalı ise kurslara katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Burada kumaş dokumayı öğreniyoruz. Eskilerden kalmış, unutulmaya yüz tutmuş dokumacılığı tekrar canlandırmaya çalışıyoruz. Dokuduğumuz kumaşları markalaştırarak satmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Vesile Adabaşı da yetkililere katkılarından dolayı teşekkür ederek, "İnşallah burada ürünler dokuyup satarak aile bütçesine katkıda bulunmak istiyoruz." şeklinde konuştu.