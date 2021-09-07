Ege Bölgesi Sanayi Odası, sanayiciler için "Yeşil Sanayi Rehberi" hazırladı

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) tarafından, sanayicilere yol göstermek amacıyla "Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat Penceresinden Yeşil Sanayi Rehberi" hazırlandı.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, çevrim içi düzenlenen toplantıda, Türkiye'nin ihracatının yarısına yakınının Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gerçekleştiğini anımsattı.

AB'nin attığı adımları yakından takip ettiklerini anlatan Yorgancılar, şöyle konuştu:

"Avrupa Yeşil Mutabakatı süreci hakkında üyelerimizin bilgilendirilmesi, kolay adapte olabilmeleri amacıyla odamızda bir yol haritasının hazırlanmasının çok faydalı olabileceği düşüncesi ve Çevre Çalışma Grubu'muzun üyesi Prof. Dr. Nuri Azbar'ın desteği ile 'Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı Penceresinden Yeşil Sanayi Rehberi'ni hazırladık. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı sınırda karbon uygulamaları ile sanayimizin önüne yeni engeller getiriyor gibi gözükse de hızlı adaptasyon ve uyum stratejileri ile bu yeni ticaret sistemini Türk sanayicimizin lehine çevirmek ve fırsat olarak değerlendirmek mümkün. Özellikle enerji yoğunluğu ve dolayısıyla karbon yoğunluğu yüksek sanayi sektörlerimizin üretim süreçlerini AB Yeşil Mutabakatı penceresinden hızla gözden geçirip gerekli önlemleri şimdiden alacak adımları atması zorunludur."

Eserin yaklaşık 200 sayfadan oluştuğunu aktaran Yorgancılar, kitabın içinde sektör bazlı dikkat edilmesi gereken noktaların, uyum için hangi adımların atılmasının gerektiği gibi bilgilerin yer aldığına işaret etti.

Yorgancılar, firmaların bu uygulamalara ayak uydurmadığı takdirde tarife dışı engeller ile karşı karşıya kalabileceğine değinerek sanayicinin AB'ye yaptığı ihracatın da maliyetlerini yukarıya doğru çıkacağını aktardı.

Türk sanayicisinin mutabakata adaptasyon süreciyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Yorgancılar, "Sanayicinin gündeminde iki önemli madde var. Bunlardan biri dijitalleşmeyle ilgili yapılacak çalışmalar. İkincisi de yeşil mutabakat. Tüm sanayicilerimiz karbon ayak izini tespit etmeli. Özellikle elektrik kullanımının çok olduğu sektörlerde. Bunlar için birtakım yatırımların yapılması gerekiyor. Devlet tarafında yapılması gerekenler ve sanayi tarafından yapılması gerekenler var. Hepimizin elini taşın altına koyması gerekiyor." diye konuştu.

Toplantıda, EBSO Çevre Çalışma Grubu Başkanı Erdoğan Çiçekçi ve Prof. Dr. Nuri Azbar da birer konuşma yaptı.