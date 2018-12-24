Ege Bölgesi Soğuk ve Yağışlı Havanın Etkisi Altına Giriyor
1 saat önce
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, 25 Aralık Salı günü Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren İzmir'in kuzey ve doğu ilçeleri ile Manisa çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar yağışının beklendiğini belirtti.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, 25 Aralık
Salı günü Çanakkale
ve Balıkesir
çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren İzmir
'in kuzey ve doğu ilçeleri ile Manisa
çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar yağışının beklendiğini belirtti.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Ege
'nin bugün (24 Aralık) akşam saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkisi altına gireceğinin beklendiğini ifade etti. Akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimlerden başlayarak zamanla bölge genelinde görülecek yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların, 25 Aralık Salı günü kuzey yönlerden esecek kuvvetli ve kısa süreli fırtınayla birlikte etkili olacağı bildirildi. Salı günü sabah saatlerinden itibaren yağışların, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren İzmir'in kuzey ve doğu ilçeleri ile Manisa çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar yağışı şeklinde olmasının tahmin edildiği açıklandı.
Açıklamada ayrıca "Hava sıcaklıklarının; Pazartesi günü bölge genelinde güney yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek rüzgar nedeniyle bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, 25 Aralık Salı gününden itibaren ise rüzgarın kuzeye dönmesi ve hızını arttırmasıyla birlikte hissedilir derecede (8-12 °C) azalarak hafta sonuna kadar mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edilmektedir. Hafta sonuna kadar bölgemizi etkilemesi beklenen soğuk havanın oluşturabileceği olumsuzluklara ilgili yayımlanacak meteorolojik uyarıların takip edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması can ve mal emniyeti açısından önem arz etmektedir" denildi. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:38 Kaynak: İHA
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