Ege Bölgesi ve Antalya çevresi için kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika

Ege Bölgesi ve Antalya çevresi için kuvvetli yağış uyarısı

13.12.2020 09:39
Ege Bölgesi ve Antalya çevresi için kuvvetli yağış uyarısı, System.String[]

Ege Bölgesi'nin bazı kesimleri ve Antalya çevresi için kuvvetli sağanak beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Ege Bölgesi'nin bazı kesimleri ve Antalya çevresi için kuvvetli sağanak beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava durum raporuna göre, Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Yağışların Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir'in batı, Antalya ve Burdur'un doğu, Isparta'nın güney ilçelerinde kuvvetli, Güney Ege kıyıları ile Antalya'nın merkez ve batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneybatısı ile Trabzon ve Giresun çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kıyı Ege'de yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İç Anadolu, Marmara, Antalya, Ege, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ege Bölgesi ve Antalya çevresi için kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika


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