Ege Bölgesi ve Batı Akdeniz İçin Kuvvetli Fırtına Uyarısı
13 dakika önce
Ege bölgesi ve Batı Akdeniz'de sabah saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına bekleniyor.
Ege bölgesi ve Batı Akdeniz'de sabah saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına bekleniyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezinden yapılan duyuruya göre, bugün saat 10.00'dan itibaren Ege bölgesi ile Batı Akdeniz'de güney yönlerinden saate 60-90, Güney Ege kıyılarında ise zaman zaman 100 kilometre hızla kuvvetli fırtına eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın yarın saat 15.00'ten itibaren etkisini yitireceği öngörülüyor.
Ulaşımda aksama, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direklerin devrilmesi, hortum riski gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:59 Kaynak: AA
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