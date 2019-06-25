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Ege bu festivalle ayağa kalktı

29 dakika önce

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, SİANJİ Otel Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır, Festival Direktörü Gülsen Cengiz, Festival Koordinatörü Mahmut Kaya, Sergi Koordinatörü Burhan Ersan, Boder Temsilcisi Itır Köylü ve Şarkıcı Selçuk Alagöz ile çok sayıda festival görevlisi katıldı.

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27– 30 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan festival perşembe günü başlayacak.

Turgutreis Kültür Sanat ve Turizm Festivali'ne ülkemizden ve yurt dışından birçok sanatçı katılacaktır. Bodrum'u tarihiyle, kültürüyle tanıtmayı amaçlayan bu festivalde etkinlikler, sanatçı performansları, paneller, konserler ve Şevket Sabancı Kültür Sanat Merkezi'nde ''Zamanın Geldiği Yer'' adlı Uluslararası Karma Sergisi yapılacak.

Festivale basın toplantısında start verildi. Açılış konuşmasını yapanFestival Direktörü Gülsen Cengiz: '' Biz bu festival için göle bir maya çaldık ve maya tuttu. Festivale ülkemizden ve yurt dışından birçok ünlü katılacaktır. '' dedi

Toplantıda söz alan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras '' Turgutreis'in tarihiyle, günümüz değerleriyle ve geleceğe hazırlanmasıyla bağlantılı olan bu festivali belediye olarak destekliyoruz. '' dedi.

FestivaldeTurizm Paneli Moderatörlüğü'nü üstlenen, SİANJİOtel Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır: '' Çok kısa zamanda çok büyük işler başarıldığını görüyorum. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah alnımızın akıyla bu festivalden çıkacağız ve sizlere daha çok destek vereceğiz. Buradan bunun sözünü veriyorum''. dedi.

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:10 Kaynak: Bültenler
Ahmet Aras, Bodrum, Güncel
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