EGE COMAO NEXUS ACE 20-22 görev uçuşu gerçekleştirildi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, NATO üyesi ülkelerin iş birliğinin artırılması kapsamında, 111'inci Jet Filo Komutanlığının görev komutanlığını üstlendiği EGE COMAO NEXUS ACE 20-22 görev uçuşunun gerçekleştirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, NATO üyesi ülkelerin iş birliğinin artırılması kapsamında, 111'inci Jet Filo Komutanlığının görev komutanlığını üstlendiği EGE COMAO NEXUS ACE 20-22 görev uçuşunun gerçekleştirildiğini, Ege Denizi üzerinde gerçekleşen uçuşa F-4E 2020, F-16, E-7T HİK uçakları ile NATO AWACS uçağının katıldığını duyurdu. - ANKARA