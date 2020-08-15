EGE COMAO NEXUS ACE 20-22 görev uçuşu gerçekleştirildi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, NATO üyesi ülkelerin iş birliğinin artırılması kapsamında, 111'inci Jet Filo Komutanlığının görev komutanlığını üstlendiği EGE COMAO NEXUS ACE 20-22 görev uçuşunun gerçekleştirildiğini, Ege Denizi üzerinde gerçekleşen uçuşa F-4E 2020, F-16, E-7T HİK uçakları ile NATO AWACS uçağının katıldığını duyurdu. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 12:20

Kaynak: İHA

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