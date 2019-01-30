Son Dakika Haberleri: Ege Çubukçu "Derya" Adlı Albümü ile Müzikseverlerle Buluştu

Ege Çubukçu "Derya" Adlı Albümü ile Müzikseverlerle Buluştu

51 dakika önce

Modern rap müziğinin temsilcilerinden Ege Çubukçu, yeni müzik formları ve kendi müzikal deneyimini harmanladığı "Derya" adlı albümüyle müzikseverlerle buluştu.

Ege Çubukçu
Modern rap müziğinin temsilcilerinden Ege Çubukçu, yeni müzik formları ve kendi müzikal deneyimini harmanladığı "Derya" adlı albümüyle müzikseverlerle buluştu.

Zorlu Performans Sanatları Merkezi'ndeki "Derya" albümünün tanıtım konserinde sahne alan Ege Çubukçu, albümünde bulunan Reçete, Sorun Yok, Voltaj ve Era gibi parçalarını söyleyerek, canlı sahne performansı sergiledi.

Ege Çubukçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzik hayatında 20 yıl geçmesine rağmen heyecanını yitirmediğini belirterek, albümün planlaması ve hazırlanmasının 2 sene sürdüğünü söyledi.

İzmir'e taşınıp stüdyosunu yeniden yaptığını aktaran şarkıcı, "Albüm çıkalı bir ay oldu ama lansmandan sonrasını merak ediyorum. Canlı çalacağız ve bütün bir albümü canlı çaldığım ilk organizasyon olacak. Özenli, özgün ve farklı bir albüm yapmaya çalıştık, albüm hakkındaki ilk yorumlar da beni mutlu etti." dedi.

"Sorun Yok" isimli şarkısının Allstar'da çalındığını hatırlatan şarkıcı, basketbol kültürüyle hip-hop kültürünü birbirine yakıştırdığını ifade etti.

Ege Çubukçu'nun 10 şarkıdan oluşan "Derya" adlı albümünün aranjörlüğünü Selim Siyami Sümer yaparken, albüm GTR Müzik imzasını taşıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:33 Kaynak: AA

Ege Çubukçu, Güncel
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