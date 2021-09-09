Ege Cup'ta ilk maç Yukatel Merkezefendi'nin oldu

Ege Cup Hazırlık Turnuvası ilk maçında Yukatel Merkezefendi, Aliağa Petkim'i 91-77 farklı mağlup etti.

Karşılaşmaya farklı başlayan Yukatel Merkezefendi ilk çeyreği 25-17 önde tamamladı. Petkim ikinci çeyrekte farkı tek haneye çekse de öne geçemedi ve çeyreği 49-42 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket önde kapattı. İkinci yarı farkı açan Merkezefendi, üçüncü çeyreği 73-56 farklı noktaladı. Son çeyrekte de farklı üstünlüğünü koruyan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket karşılaşmadan 91-77 galibiyetle ayrıldı. Petkim üç sayı çizgisinden 11/26, Merkezefendi ise 6/26 isabet kaydetti. İki sayı çizgisinden ise Petkim 18/31, Merkezefendi ise 30/40 isabetle karşılaşmayı tamamladı. Yukatel Merkezefendi; Adam Smith 26 sayı-6 asist, Jeremy Hollowel 16 sayı-6 asist, Emircan Koşut 11 sayı-7 ribaund ile öne çıkan isimler oldu. - DENİZLİ