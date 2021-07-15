Konak Meydanında düzenlenen etkinlik saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı.

Gazi emekli astsubay Yılmaz Lale'nin konuşması İZMİR - İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolasıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Son Dakika › Güncel › Ege'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika

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