Konak Meydanındaki vatandaşlar
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in alana gelişi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka seslenişi
Vali Köşger'in konuşması
Kur'an-ı Kerim tilaveti
Mehteran gösterisi
Gazi emekli astsubay Yılmaz Lale'nin konuşması İZMİR - İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolasıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Konak Meydanında düzenlenen etkinlik saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Ege'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika