Ege'de 23 Nisan törenlerle kutlandı - Son Dakika

EGE Bölgesi'ndeki illerde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı. Koronavirüs salgını nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Denizli Muğla ve Manisa ile Uşak 'taki etkinliklerde maskeler takıldı, sosyal mesafe kuralına uyuldu. Çocuklar bayramlarını sadece balkonlarda kutladı.

Denizli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Valilik binası önünde tören düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan, CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz ve çeşitli kurum müdürleri törene katıldı. Maske takan protokol üyeleri, sosyal mesafe kuralına da uydu. İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz'un Atatürk Anıtı'na çelenk koymasının ardından, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un mesajının okunmasından sonra tören sona erdi.

BANDO COŞKU YAŞATTI

Büyükşehir Belediye Bandosu, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinde kalan vatandaşların bayram coşkusunu doyasıya yaşaması için cadde ve sokaklarda marşlar çaldı. Evlerini günler öncesinden süsleyen, bayraklar asan vatandaşlar, balkona çıkarak bayram coşkusunu yaşadı. Çocuklar da balkonlarda bayrak sallayıp, marşlara eşlik etti.

MUĞLA'DAKİ KUTLAMALAR

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe 'deki kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı 'ndaki Atatürk Anıtı'na saat 09.00'da çelenk konulmasıyla başladı. CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin , Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ve siyasi parti temsilcilerinin katıldığı program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sürdü. Tören, öğrencilerin şiirler okuduğu ses kaydının ardından sona erdi. Öte yandan çocukların evlerinde çektikleri 23 Nisan 100'üncü yıl temalı görüntüler arasından seçilen 100 video ve fotoğraf, '23 Nisan Evimde' başlığıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

UŞAK'TA SOSYAL MESAFE KURALINA UYULDU

Uşak'taki program, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda yapıldı. Meydandaki Atatürk Anıtı'na, protokolce çelenk konuydu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından tören sona erdi. Burada da sosyal mesafe kuralına uyulduğu görüldü.

MANİSA'DAKİ TÖRENE 9 KİŞİ KATILDI

Manisa'da törenin adresi, Şehzadeler ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında törene sadece 9 kişi katıldı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle çocuklar, ilk kez kendi bayramlarında yer almadı. İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici , İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fevzi Yüksel, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sabahattin Yurt ve yöneticiler törene katıldı. Törende sosyal mesafe kuralına uyulurken, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk koydu. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu ve program sona erdi.

AYDIN'DA 6 KİŞİLİK TÖREN

Aydın'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İl Milli Eğitim Şube müdürlerinin katılımıyla 6 kişiyle gerçekleşti. Saat 10.00'da Aydın Valiliği önündeki Atatürk Büstüne çelenk konuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş rahatsızlığı nedeniyle katılamadığı için törene, yerine yardımcısı Ahmet Hünük vekalet etti.

- Denizli