Son Dakika Haberleri: Ege'de 3 düzensiz göçmen botu yakalandı
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Ege'de 3 düzensiz göçmen botu yakalandı

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetlerine ait İHA Bayraktar ve TCG KARABİGA karakol gemisi tarafından tespit edilen 3 düzensiz göçmen botunu, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları tarafından yakalandığını açıkladı.

Ege'de 3 düzensiz göçmen botu yakalandı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetlerine ait İHA Bayraktar ve TCG KARABİGA karakol gemisi tarafından tespit edilen 3 düzensiz göçmen botunu, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları tarafından yakalandığını açıkladı.


Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:


"Deniz Kuvvetlerimize ait İHA Bayraktar tarafından Azmak Koyu ve Selçuk sahilinde; TCG KARABİGA Karakol Gemisi tarafından ise Müsellim Boğazı güneyinde, 3 düzensiz göçmen botu tespit edilerek, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları tarafından yakalanmaları sağlanmıştır." - ANKARA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:29 Kaynak: İHA
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