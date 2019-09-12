Ege'de 3 düzensiz göçmen botu yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetlerine ait İHA Bayraktar ve TCG KARABİGA karakol gemisi tarafından tespit edilen 3 düzensiz göçmen botunu, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları tarafından yakalandığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:35 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetlerine ait İHA Bayraktar ve TCG KARABİGA karakol gemisi tarafından tespit edilen 3 düzensiz göçmen botunu, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları tarafından yakalandığını açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Deniz Kuvvetlerimize ait İHA Bayraktar tarafından Azmak Koyu ve Selçuk sahilinde; TCG KARABİGA Karakol Gemisi tarafından ise Müsellim Boğazı güneyinde, 3 düzensiz göçmen botu tespit edilerek, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları tarafından yakalanmaları sağlanmıştır."
(İHA)
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