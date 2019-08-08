Ege'de 36 düzensiz göçmen yakalandı
2 saat önce
Ege Denizi'nde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 36 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.
Ege Denizi Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:08 Kaynak: AA
'nde yasa dışı yollarla Yunanistan
'a geçmeye çalışan 36 yabancı uyruklu gözetim altına alındı. Sahil Güvenlik Komutanlığı
botu Enez
sahilinin Boztepe
Burnu batısında lastik bot hareketliliği tespit etti.
Bölgeye yönlendirilen ekiplerce durdurulan lastik bottaki 5'i kadın, 5'i çocuk 36 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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