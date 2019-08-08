Son Dakika Haberleri: Ege'de 36 düzensiz göçmen yakalandı
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Ege'de 36 düzensiz göçmen yakalandı

2 saat önce

Ege Denizi'nde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 36 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.

Ege'de 36 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Ege Denizi'nde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 36 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı botu Enez sahilinin Boztepe Burnu batısında lastik bot hareketliliği tespit etti.

Bölgeye yönlendirilen ekiplerce durdurulan lastik bottaki 5'i kadın, 5'i çocuk 36 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan, Ege Denizi, Enez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:08 Kaynak: AA
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