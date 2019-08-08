Ege'de 36 düzensiz göçmen yakalandı

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Çavuşoğlu: Problemlerimiz var, bunları hafife almıyoruz

Sakal modası ünlü tıraş bıçağı markası Gillette'i 8 milyar dolar zarara uğrattı

2019/2020 üretim sezonu için ayçiçeği alım fiyatı ton başına 2 bin 500 lira oldu