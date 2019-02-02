Ege'de Bahar Havası
1 saat önce
Ege Bölgesi'nde ocak ayında etkili olan sağanak ve bulutlu havanın ardından güneşin yüzünü göstermesiyle özellikle sahil kenarlarında yoğunluk yaşandı.
Ege
Bölgesi'nde ocak ayında etkili olan sağanak ve bulutlu havanın ardından güneşin yüzünü göstermesiyle özellikle sahil kenarlarında yoğunluk yaşandı. İzmir
'de hava sıcaklığının 17 dereceye ulaşması ile aileler, sömestr tatilini de fırsat bilerek çocuklarıyla dışarıda vakit geçirmeyi tercih etti. Konak
Meydanı, Pasaport, Kordonboyu, Karşıyaka
ve Bostanlı'da deniz kenarına ve parklara akın eden vatandaşlar, güneşli havanın tadını çıkardı. Aydın
'da da vatandaşlar, Kuşadası
sahili ile İsmail Cem Barış
ve Dostluk Meydanı'nda yoğunluk oluşturdu. Didim
ilçesinde bazı turistlerin denize girdiği görülürken bazıları da Altınkum
Sahili'nde güneşlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 05:34 Kaynak: AA
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