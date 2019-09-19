Son Dakika Haberleri: Ege'de balık bereketi
Son Dakika Ekonomi Haber

Ege'de balık bereketi

44 dakika önce

1 Eylül'de "vira bismillah" diyerek denize açılan Egeli balıkçılar, ağların dolu çekilmesiyle sezona güzel bir başlangıç yaptı.

Ege'de balık bereketi, System.String[]

1 Eylül'de "vira bismillah" diyerek denize açılan Egeli balıkçılar, ağların dolu çekilmesiyle sezona güzel bir başlangıç yaptı.

Ege Denizi'nden tutulan 50'ye yakın balık çeşidinin satışa sunulduğu İzmir Su Ürünleri Hali, diğer denizlerde yeteri kadar balık bulunmaması nedeniyle ülke genelinden alıcıları ağırlıyor.

İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, AA muhabirine, Ege Denizi'nde bereketli bir sezonun yaşandığını söyledi.

Ege Bölgesi'nin Türkiye'nin hem balık tüketimi hem de üretiminde ön sıralarda yer aldığını ifade eden Çakan, şunları kaydetti:

"Ege'de sardalya, hamsi, kolyoz, istavrit, barbun bol olur. Bu sene de durum aynı. Diğer denizlerden farklı olarak Ege'de bu yıl balık bolluğu yaşanıyor. Bereketli bir sezon yaşıyoruz. Karadeniz'de ise durumun tersi olduğu yönünde haberler alıyoruz. Bu durum İzmir Hali'ne olan ilgiden de belli oluyor. Ülke genelinde rafların doldurmak isteyen çok sayıda alıcı İzmir Hali'ndeki mezatlara katılıyor. Tüm ülkenin yükü Ege'ye bindiği için fiyatlar düşmedi ancak önümüzdeki günlerde düşecektir."

"Karadeniz hamsisi bol olacak"

Karadeniz'de palamut ve hamside beklenen avın henüz yapılamadığını, bunun havaların sıcak gitmesinden kaynaklandığını dile getiren Çakan, "Ekimin 15'inden sonra sular soğuduğu zaman hamsi olur. Hamsi bir göç balığıdır. Ben bu sene Karadeniz'de hamsi bolluğu yaşanacağına inanıyorum. Bunun göstergeleri ise bugün denize çıkan balıkçılarımızdan aldığımız bilgi. Yıllardır reislik yapan balıkçılarımız da böyle söylüyor. Bugün Ereğli ve Şile'de hamsi gözükmeye başladı. Bu da iyiye işaret. Karadeniz bu sene halkımıza bol hamsi yedirecek." değerlendirmesinde bulundu.

Balık fiyatlarının gelecek dönemde gerileyeceğini ifade eden Çakan, mevcut fiyatların da diğer et ürünlerine göre oldukça hesaplı olduğunu söyledi.

Sardalya ve hamsinin kilogramının 15 liradan satıldığını, bunun çok yüksek olmadığını savunan Çakan, "Bununla da 4 kişilik bir aile doyuyor." diye konuştu.

Karadeniz, İzmir, Ege, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Avukatının bürosundaki görüntü, talihsiz genci ceza almaktan kurtardı
Şevket Çoruh ve arkadaşına saldırıp, restorana zarar veren kişilerin yeni görüntüleri ortaya çıktı Günlük burç yorumları 19 Eylül 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları) İETT şoförlerine sakal yasağı getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 11:49:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ege'de balık bereketi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]