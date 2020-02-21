Ege'de bir düzensiz göçmen botu yakalandı - Son Dakika

Ege'de bir düzensiz göçmen botu yakalandı
7 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı TCG Köyceğiz tarafından Bulamaç Adası güneyinde düzensiz göçmen botunun tespit edilerek Sahil Güvenlik unsurlarına teslim edildiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:06 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı TCG Köyceğiz tarafından Bulamaç Adası güneyinde düzensiz göçmen botunun tespit edilerek Sahil Güvenlik unsurlarına teslim edildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı "TCG Köyceğiz" tarafından Ege Deniz'inde yürütülen karakol görevi esnasında, Bulamaç Adası güneyinde bir düzensiz göçmen botunun tespit edildikten sonra Sahil Güvenlik unsurlarına teslim edildiğini belirtti. - ANKARA
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