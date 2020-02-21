Ege'de bir düzensiz göçmen botu yakalandı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı "TCG Köyceğiz" tarafından Ege Deniz 'inde yürütülen karakol görevi esnasında, Bulamaç Adası güneyinde bir düzensiz göçmen botunun tespit edildikten sonra Sahil Güvenlik unsurlarına teslim edildiğini belirtti.

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