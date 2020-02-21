Ege'de bir düzensiz göçmen botu yakalandı - Son Dakika
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Ege'de bir düzensiz göçmen botu yakalandı

7 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı TCG Köyceğiz tarafından Bulamaç Adası güneyinde düzensiz göçmen botunun tespit edilerek Sahil Güvenlik unsurlarına teslim edildiğini bildirdi.

Ege'de bir düzensiz göçmen botu yakalandı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı TCG Köyceğiz tarafından Bulamaç Adası güneyinde düzensiz göçmen botunun tespit edilerek Sahil Güvenlik unsurlarına teslim edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı "TCG Köyceğiz" tarafından Ege Deniz'inde yürütülen karakol görevi esnasında, Bulamaç Adası güneyinde bir düzensiz göçmen botunun tespit edildikten sonra Sahil Güvenlik unsurlarına teslim edildiğini belirtti.

(İHA)

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Köyceğiz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:10 Kaynak: İHA
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