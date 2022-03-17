Ege'de Çanakkale Savaşı'nda Mustafa Kemal 'in liderliği ve cephedeki günlük hayat anlatıldı - Son Dakika
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Ege'de Çanakkale Savaşı'nda Mustafa Kemal 'in liderliği ve cephedeki günlük hayat anlatıldı

17.03.2022 14:41

Ege Üniversitesi (EÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) iş birliğinde "Çanakkale Savaşı'nda Mustafa Kemal Paşa'nın Liderliği ve Cephede Günlük Hayat" konulu konferans gerçekleştirildi.

EÜ Kariyer Söyleşileri kapsamında çevrimiçi olarak yapılan etkinlikte EÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Dr. Gülben Mat konuşmacı olarak yer aldı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Çanakkale Savaşı'ndaki üstün çabalarının anlatıldığı konferansa akademik, idari çalışanlar ve öğrenciler katıldı.

Çanakkale Savaşı'nın Türk ve dünya tarihi için önemini vurgulayan Öğr. Gör. Dr. Mat, " Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde başarımız olduğu için sevinç, savaştaki şehitlerimiz için hüzün duymaktayız. Bu savaş Milli Mücadele ruhunun ortaya çıkması, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün liderlik özelliklerini göstermesi açısından önemlidir" dedi.

Zaferin kazanılmasında Mustafa Kemal Atatürk'ün karakterinin önemine dikkat çeken Öğr. Gör. Dr. Mat, "Mustafa Kemal Paşa'nın o dönemki Genel Kurmay Başkanlığı'na ilettiği mektuplarında 'Vatanın müdafaasına ait fiili vazifeden daha önemli bir vazife bulunmaz. Arkadaşlarım cephede bulunurken, ben Sofya'da askeri ataşelik yapamam' demiştir. Bu bize Mustafa Kemal'in cesaretini ve vazifesine bağlılığını göstermektedir" diye konuştu.

Mustafa Kemal'in cephede askeri dehasını ve liderliğini sergilediğini söyleyen Öğr. Gör. Dr. Mat, "Atatürk, Çanakkale cephesinde durumu çabucak kavramak, soğukkanlılıkla doğru karar vermek, verdiği kararı büyük bir cesaretle tatbik etmek ve sorumluluk almak gibi liderlik özelliklerini sergileyerek, savaşın gidişatını değiştirmiştir" dedi.

Atatürk ve silah arkadaşlarının insani yönünün de çok kuvvetli olduğunu belirten Öğr. Gör. Dr. Mat, "Atatürk'ün hümanist tarafını da belirtmek gerektiğini düşünüyorum. Düşmanlarına kin gütmemiş, savaşın kazanılmasından bir süre sonra Anzak askerlerine ve ailelerine 'Burası sizin de toprağınız ve vatanınız' demiştir. Bu bize Atatürk'ün ne kadar hümanist bir insan olduğunu gösteriyor. Bununla beraber Mehmetçiğimizin savaş şartlarında olsalar bile düşman askerlerine insancıl davrandığı bilinmektedir" diye konuştu.

Cephede Mustafa Kemal Atatürk ve Mehmetçiğin hangi koşullar altında mücadele ettiğini ve savaşta kullanılan askeri stratejileri aktaran Öğr. Gör. Dr. Mat, konuşmasının ardından katılımcılara teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler
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Son Dakika Güncel Ege'de Çanakkale Savaşı'nda Mustafa Kemal 'in liderliği ve cephedeki günlük hayat anlatıldı - Son Dakika


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