Ege'de cuma namazı salgın sonrası ilk kez kılındı - Son Dakika

Ege'de cuma namazı salgın sonrası ilk kez kılındı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta camilerde cemaatle ibadete ara verilmesinin ardından İzmir, Manisa, Denizli, Aydın ve Uşak'ta ilk kez cuma namazı kılındı.

Ege'de cuma namazı salgın sonrası ilk kez kılındı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta camilerde cemaatle ibadete ara verilmesinin ardından İzmir, Manisa, Denizli, Aydın ve Uşak'ta ilk kez cuma namazı kılındı.

İzmir'de Bilal Saygılı Camisi avlusuna gelen vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde cami avlusuna alındı. Cami avlusu girişinde maskesi olmayanlara maske dağıtıldı, eller sıvıyla dezenfekte edildi.

İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan, hutbede yaptığı konuşmada bugünü özlemle ve hasretle beklediklerini söyledi.

"Şimdi vuslat zamanı" diyen Balkan, "Hislerimizi anlatmaya kelimeler kafi değil. Vakit, vaktimizi kulluğumuzu, şükrümüzü, dualarımızı ve niyazımızı arz etme vaktidir. Aziz İstanbul'un kapıları 29 Mayıs 1453 günü muazzam fetihle İslam'a açılmıştır. Ecdadımızı rahmetle minnetle anıyoruz. Salgın hastalık nedeniyle bir süre ara verdiğimiz camilerimizin kapıları da yine bugün aziz milletimize ve cemaatimize açıldı. Fetih coşkusuyla camilerimize koşmamızın sevincini bir arada yaşıyoruz. Bu büyük günün kıymetini bilelim ve sorumluluklarımızı unutmayalım ve tedbirlere hassasiyetle uyalım." ifadelerini kullandı.

Balkan, daha sonra sosyal mesafe kuralları çerçevesinde cuma namazı kıldırdı.

Namaza Vali Erol Ayyıldız, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi Başkanı Bilal Saygılı, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da katıldı.

İzmir'de Konak Meydanı da uma namazı kılmak isteyen cemaat için hazırlandı. Geçmişte bazı özel günlerde cuma namazlarına ev sahipliği yapan meydanda Hükümet Konağı önünde sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak cuma namazı eda edildi.

Kente bağlı ilçelerde de cami bahçeleri ve meydanların yanında statlar da cuma namazı kılmak isteyen vatandaşları ağırladı.

Saraçoğlu Stadında cuma namazı

Denizli'de de cuma namazı belirlenen cami ve alanların yanı sıra Pamukkale ve Acıpayam ilçelerinde statlarda kılındı.

Pamukkale'de namaz için mihrap ve minber düzenlemesinin yapıldığı Saraçoğlu Stadında maske ve sosyal mesafe kurallarına uyularak cuma namazı kılındı.

Namaza Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki de katıldı.

Örki, AA muhabirine yaptığı açıklamada Ramazan Bayramı'ndan sonra ikinci bir bayramı yaşadıklarını, en kısa zamanda sağlıkla camilerin içine de kavuşabilmek için dua ettiklerini belirtti.

Delikliçınar Yeni Cami avlusunda cuma namazı kılan Cafer Tayyar Bingöl ise Cuma'ya kavuştuğu için sevinçli olduğunu belirterek, "İnşallah Cenab-ı Hak hayırlı eylesin, sağlık ve afiyet versin." dedi.

Himmet Köse ise koronavirüsten kurtulmak için dua ettiklerini ifade etti.

Uşak

Uşak'ta da cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar, yetkililer tarafından belirlenen cami ve alanlara elinde seccadelerle geldi.

Türk Kızılay yetkilileri tarafından cuma namazı öncesi maske dağıtımı yapılırken namaz sırasında sosyal mesafe kuralına uygun saf tutuldu.

Uzun zaman sonra ilk cuma namazını kılmaktan dolayı mutlu olduğunu aktaran Zeki Kaya, "Allah bizi bir daha çok sevdiğimiz camilerimizden ayırmasın. Çok şükür bugün camilerimize kavuşmuş olduk. İnşallah bu günleri bir daha yaşamayız." dedi.

Vatandaşlardan Murat Can ise "Uzun zamandır cemaatle namaz kılamıyorduk. Bu günlerimize de şükürler olsun. Allah herkesten razı olsun." diye konuştu.

Manisa

Manisa'da da cuma namazı için 17 ilçede belirlenen bin 94 alanda buluşan vatandaşlar, yanlarında getirdikleri seccadeleri işaretlenen yerlere sererek uzun bir aradan sonra cuma namazını cemaatle eda etti.

Hafif yağışa rağmen Hatuniye Camisi avlusuna gelen vatandaşlar, daha önce duyurulan kurallara uyarak namazını kıldı.

Aydın

Aydın'da yeni tip koronavirüs salgını sonrası ilk cuma namazı 17 ilçedeki 800 caminin avlusunda kılındı.

Namaz kılınan alanlarda işaretleme yapılarak sosyal mesafe kuralına uyulmasına dikkat edildi. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger de Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Külliye Camisinde namazını kıldı. Burada İl Müftüsü Ercan Aksu tarafından cuma hutbesi okundu.

Aydın, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 03:13 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ege'de cuma namazı salgın sonrası ilk kez kılındı - Son Dakika

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