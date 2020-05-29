Ege'de cuma namazı salgın sonrası ilk kez kılındı (2) - Son Dakika

Manisa'nın Kula İlçesinde 74 gün sonra ilk Cuma Namazı kılındı.

Kovit-19 (Koronavirüs) tedbirleri kapsamında kapatılan camiler 74 gün sonra ilk kez Cuma Namazıyla birlikte açıldı.

Kula'nın en büyük camisi olan Süleyman Şah Camisinde kılınan Cuma namazına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Cami avlusunda kılınan cuma namazı sonrasında açıklama yapan Süleyman Şah Cami İmam Hatibi Mehmet Ali Karcı, İki buçuk ay sonra şükrederek cuma namazı kılmanın hazzını yaşıyoruz. Kulalı hemşehrilerimiz pandemi kurulları çerçevesinde, sosyal mesafeyi gözeterek açık havada namazlarını kıldı. Rabbim zor günlerin sonunda bizleri aydınlığa çıkarttığı için şükrediyoruz diye konuştu.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ise açıklamasında, Kula'da uzun zamandan bu yana hasret kaldığımız camide ibadetimize kavuştuk. Bu konuda hassas davranan gerek Diyanet İşleri Başkanlığımıza gerekse Kula Müftülüğümüze teşekkür ediyorum. Rabbim en kısı zamanda bu zor günlerden çıkmamıza yardım etsin dedi.