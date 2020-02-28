Ege'de düzensiz göçmen hareketliliği arttı - Son Dakika
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Ege'de düzensiz göçmen hareketliliği arttı

16 dakika önce

İzmir'de düzensiz göçmen hareketliliği arttı.

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İzmir'de düzensiz göçmen hareketliliği arttı.

Dün geceden bu yana Yunan adalarına geçmek isteyen düzensiz göçmenler, Ege'deki sahil bölgelerine hareket etti.

Çeşitli bölgelerden hareket eden göçmenler, Dikili ilçesindeki sahil bölgesine geldi.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 160 kişilik grup, Avrupa'ya gitmek üzere sahil siteleri mevkisinde toplandı.

Suriyeli Halit Sait, kendi imkanlarıyla bot temin ettiklerini belirterek, "Eşyamızı topladık, bota binip Yunanistan'a gideceğiz." diye konuştu.

Öte yandan, İzmir'in Çeşme, Karaburun ve Seferihisar ilçeleri ile Aydın'ın Kuşadası ve Dikili ilçelerinde de göçmen hareketliliğinin gözlendiği belirtildi.

Dikili, İzmir, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:02 Kaynak: AA
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