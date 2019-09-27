Son Dakika Haberleri: Ege'de düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı: 2 çocuk öldü
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Ege'de düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı: 2 çocuk öldü

1 saat önce

Ege Denizi'nde Koyun Adası (İnuses) yakınlarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi kayboldu.

Ege'de düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı: 2 çocuk öldü, System.String[]

Ege Denizi'nde Koyun Adası (İnuses) yakınlarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi kayboldu.

Yunan Haber Ajansı ANA-MPA, bölgeye giden Yunan sahil güvenlik birimlerinin 4'ü çocuk, 3'ü kadın 12 kişiyi kurtardığını, 7 yaşındaki bir çocuk ile bir bebeğin cesedine ulaşıldığını belirtti.

Kazadan kurtarılanların botta 18 kişi bulunduğunu söylemesi üzerine kaybolan 4 kişiyi arama kurtarma çalışmaları başlatıldığı kaydedildi.

Koyun Adası, Ege Denizi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:44 Kaynak: AA
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