Ege'de düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı: 2 çocuk öldü
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Ege Denizi'nde Koyun Adası (İnuses) yakınlarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi kayboldu.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:44 Kaynak: AA
Ege Denizi'nde Koyun Adası (İnuses) yakınlarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi kayboldu.
Yunan Haber Ajansı ANA-MPA, bölgeye giden Yunan sahil güvenlik birimlerinin 4'ü çocuk, 3'ü kadın 12 kişiyi kurtardığını, 7 yaşındaki bir çocuk ile bir bebeğin cesedine ulaşıldığını belirtti.
Kazadan kurtarılanların botta 18 kişi bulunduğunu söylemesi üzerine kaybolan 4 kişiyi arama kurtarma çalışmaları başlatıldığı kaydedildi.
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