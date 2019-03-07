Son Dakika Haberleri: Ege'de Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Bot Battı: 3 Ölü

Ege'de Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Bot Battı: 3 Ölü

1 saat önce

Ege Denizi'nde Sisam Adası (Samos) yakınlarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

Ege'de Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Bot Battı: 3 Ölü, System.String[]
Ege Denizi'nde Sisam Adası (Samos) yakınlarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

Yunan basını, bölgeye giden Yunan sahil güvenlik birimlerinin 3'ü çocuk 11 kişiyi kurtardığını, bir kişinin cesedine ulaştığını duyurdu. Haberlerde, kurtarılan çocuklardan 2'sinin sevk edildiği Sisam Hastanesinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:45 Kaynak: AA

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