Ege'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 7 kişi öldü - Son Dakika
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Ege'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 7 kişi öldü

01.03.2022 11:00
Ege'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 7 kişi öldü

Ege Denizi'nde düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu 7 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ege Denizi'nde düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu 7 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Midilli Adası açıklarında batan tekne sabahın erken saatlerinde Ada sakinleri tarafından bulundu.

7 kişinin hayatını kaybettiği kazada, başka yolcuların kayıp olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Öte yandan Sahil Güvenlik birimleri, bölgedeki araştırmalarını sürdürüyor.

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Ege Denizi, Yunan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ege'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 7 kişi öldü - Son Dakika


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