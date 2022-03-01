Ege'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 7 kişi öldü - Son Dakika

Ege Denizi'nde düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu 7 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Midilli Adası açıklarında batan tekne sabahın erken saatlerinde Ada sakinleri tarafından bulundu.
7 kişinin hayatını kaybettiği kazada, başka yolcuların kayıp olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Öte yandan Sahil Güvenlik birimleri, bölgedeki araştırmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA
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