Ege'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 7 kişi öldü - Son Dakika

Ege Denizi'nde düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu 7 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Midilli Adası açıklarında batan tekne sabahın erken saatlerinde Ada sakinleri tarafından bulundu.

7 kişinin hayatını kaybettiği kazada, başka yolcuların kayıp olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Öte yandan Sahil Güvenlik birimleri, bölgedeki araştırmalarını sürdürüyor.