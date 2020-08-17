Ege'de ebelik eğitimi sanal gerçeklikle yapılacak - Son Dakika

Ege'de ebelik eğitimi sanal gerçeklikle yapılacak

Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik Anabilim Dalı Doktora programında Araştırma Görevlisi Serap Öner'in projesi, ebelik eğitiminde sanal gerçeklik uygulamalarının kullanılması yönünde bir ilk olma niteliği taşıyor.

Ege'de ebelik eğitimi sanal gerçeklikle yapılacak, System.String[]

Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik Anabilim Dalı Doktora programında Araştırma Görevlisi Serap Öner'in projesi, ebelik eğitiminde sanal gerçeklik uygulamalarının kullanılması yönünde bir ilk olma niteliği taşıyor.

Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen "Yenidoğanın İlk Bakımına Yönelik Bir Sanal Gerçeklik Simülasyonunun Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi" projesi sunumuna Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, EÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Çeber Turfan ve akademisyenler katıldı. Toplantıda konuşan Rektör Budak, "Sanal gerçeklik uygulamalarının ebelik eğitiminde kullanımı açısından bir ilk olan üniversitemiz Ebelik Anabilim Dalı Doktora programında Araştırma Görevlisi Serap Öner'in Prof. Dr. Esin Çeber Turfan danışmanlığında yürüttüğü 'Yenidoğanın İlk Bakım Simülasyonu' projesi nedeniyle tebrik ediyorum" dedi.

Çalışmanın Covid-19 pandemisi sürecinde bilişim teknolojilerinin ebelik eğitiminde de kullanılmaya başlanması açısından bir ilk olma niteliğine sahip olduğunu ifade eden Prof. Dr. Esin Çeber Turfan ise "Son yıllarda önemi her geçen gün artan sanal gerçeklik uygulamaları ebelik eğitiminde de kullanılmaya başlanabilecek. Sanal laboratuvarların kurulması; pandemi döneminde daha da çok ihtiyaç duyulan bireyselleştirilmiş eğitimlerin geliştirilmesi, ebelik öğrencilerinin uzaktan eğitimlerinin maliyet etkin olabilmesi, uygulamalı eğitimlerde pratik yapma olanağının artması, gelecekte 'Bilişim Ebeliği', 'Sağlık Mühendisliği' gibi yeni vizyonlar oluşturması bakımından üniversitemiz için yeni ve çağa uyumlu bir atılım olması yönünden önem taşıyor. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümünde sanal laboratuvarların kurulması; sanal gerçeklik ve simülasyon ile ebelik eğitiminin bilişimle buluşması planlanıyor" dedi.

Proje ile ilgili konuşan Araştırma Görevlisi Serap Öner de çalışmanın ayrıca Aliye Üster Vakfı proje desteğini aldığını ifade etti. - İZMİR

Ege Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 16:48

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ege'de ebelik eğitimi sanal gerçeklikle yapılacak - Son Dakika
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