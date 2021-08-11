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Ege'de filizlenen düşünceler tüm Türkiye'ye yayılıyor - Son Dakika

Ege'de filizlenen düşünceler tüm Türkiye'ye yayılıyor

11.08.2021 12:07
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Türkiye'de ilk kez Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde; gençlerin girişimci ve ihracatçı olması için faaliyete geçen Genç İhracatçılar Konseyi (GİK), kurulduğu 2019 senesinden bugüne kadar sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve inovasyon eksenli birçok projeye imza attı.

Türkiye genelinde Genç İhracatçılar Konseyi'nin (GİK) bir ilk olduğunu açıklayan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, GİK'ten yaklaşık iki sene sonra Genç TİM'in kurulmasından dolayı duydukları mutluluğu vurguladı.

"EİB'in kurduğu GİK'in iki yıllık çalışmalarının sonunda Genç TİM'in kurulmasına örnek olmanın, bu anlamda Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne fikir önderliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye'de iş hayatında kadın-erkek eşitsizliğindeki makasın daha da açıldığı bir dönemde EİB GİK'in yarıya yakınının kadın ihracatçılarımızdan oluşması da bizim için ayrı bir vizyon. EİB GİK'te hem erkekler hem de kadınlar eşit temsil ediliyor. Sürdürülebilir ekonominin sırrı ve gücü; genç ihracatçıların sayısını artırılmasında, yeni nesil becerilerin işgücüne kazandırılmasında saklı. EİB GİK; Ticaret Bakanlığımızca da en üst seviyede sahiplenilen, desteklenen ve parmakla gösterilen bir oluşum."

Eskinazi, "Konseyimizde Ege ihracatına yön veren şirketlerin sonraki kuşak temsilcileri var. EİB GİK'te gençlerimiz, tüm sektörlerde geri dönülemeyecek kadar büyük gelişmelerin temelini oluşturan günümüzün dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik gibi trendleri, programlar ve eğitimlerle; yeteneklerini, beceri setlerini geliştiriyorlar. Böylelikle ilerde Yönetim Kurullarımız her alanda yönetim becerisi kazanmış daha donanımlı kadrolar tarafından oluşturulacak. Yeni neslin oluşturduğu ortak akılla, geleceğe daha güçlü adımlar atıyoruz." diye konuştu.

İki yıl süresince pandemi nedeniyle EİB GİK'te etkinliklerin çoğunun online ortamda gerçekleştirildiğini anlatan Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve EİB Genç İhracatçılar Konseyi Başkanı Erkan Zandar yapılan faaliyetlerle ilgili bilgi verdi.

"Dijitalleşme, tarımda ve gıdada sürdürülebilirlik, ulusal ve uluslararası projeler, marka olmanın kuralları, 100'den fazla ülkede kullanılan Meditopia ve üreten-girişimci kadınların yer aldığı Shopstarwomen girişimlerinin anlatıldığı webinarlar düzenledik. EİB bünyesinde kurulan Dijitalleşme Çalışma Grubumuzla birlikte EİB'te Dijital Dönüşüm Projelerini konuştuk. GİK üyelerimiz aynı zamanda TİM-TEB Girişim Evi jüriliğini de yapıyor. Mart ayında TİM-TEB Girişim Evi'nin jüri değerlendirmesinde ilk 3'e giren girişimciler, GİK üyelerimize projelerini sundu."

Zandar, genç ihracatçıların liderlik becerilerinin güçlendirilmesi amacıyla GİK Liderlik Akademisi adı altında bir eğitim programı kurguladıklarını sözlerine ekledi.

"GİK Liderlik Akademisi ile EİB'de geleceğin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Başkanlarının, katma değer yaratacak, etkili ve sürdürülebilir bir üst düzey temsil görevi için hazırlanmalarına destek olmayı amaçlıyoruz. GİK Liderlik Akademisi programımız iki farklı şekilde ilerleyecek; eğitim kısmında "ilham veren liderlik", "etkili iletişim ve kişisel imaj", "topluluk önünde konuşma ve sunum becerileri", "müzakere ve ikna becerileri", "iş etiği ve kurumsal sosyal sorumluluk" ve "Start-up ve yatırım kültürü" ile ilgili uzman eğitimciler ve kurumlar konseyimizin ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmış eğitimler verecekler. Deneyim paylaşımı kısmında ise EİB ve benzer kuruluşlarda görev yapmış/ yapmakta olan başkanlarımız bir sohbet ortamı içerisinde bilgi, tecrübe ve deneyimlerini paylaşacaklar. Böylelikle toplamda 6 aylık bir gelişim ve uzmanlaşma programını gerçekleştirmiş olacağız. Sosyal medya hesaplarımızı da aktif bir şekilde kullanıyoruz. Clubhouse uygulamasında düzenli aralıklarla ihracata yönelik sohbetler gerçekleştiriyoruz."

GİK Nedir?

GİK Birliklerimize üye firmaların 40 yaş altı temsilcilerinden oluşmaktadır. Bir Başkan ve iki başkan yardımcısından oluşan Komitenin toplam 103 üyesi bulunmaktadır. İlk dönem başkanımız Erkan Zandar ki aynı zamanda Türkiye'nin en genç birlik başkanıdır. Başkan Yardımcılarımız F. Gizem Kula ve Gizem Dönmez Gürkan'dır.

EİB'in sekreteryasını üstlendiği komite toplantılarımız her ay düzenli olarak gerçekleştiriliyor.GİK çalışmalarına Marka Komitesi ile Etkinlikler/Buluşmalar Komitesi olarak iki grup kurarak başladı. Marka Komitesi çalışmaları kapsamında GİK'in logo tasarımı, kurum kimliği çalışmaları tamamlanmış ve GİK markası tescil edildi.

GİK, sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm başlıklarında EİB bünyesinde düzenlenecek webinar, eğitim ve sertifikasyon programlarının gerçekleşmesinde aktif rol oynamaktadır.

Genç İhracatçılar Konseyini Neden Kurduk?

•Genç ihracatçıları gelecek liderlik rollerine hazırlamak,

•Birliğimizin sürdürülebilirliğini güvence altına almak,

•İnovatif düşünmeyi yaşam tarzı haline getirmek,

•Çağın gerektirdiği iletişim yöntemlerini hayata geçirmek,

•Hedefimiz; yön belirleyen, öncülük yapan gençlerle büyümektir.

Genç İhracatçılarımız için Buluşma Noktası: GİK Hall

Açılışını Sayın TİM Başkanımızın gerçekleştirdiği GİK Hall; GİK'in yenilikçi, genç ve dinamik yapısına uygun olarak tasarlanan GİK Hall. GİK toplantıları haricinde EİB bünyesinde kurulan Dijital Dönüşüm, Sürdürülebilirlik proje gruplarının da toplantılarına ev sahipliği yapmaktadır. Paylaşımlı ofis düzeninde kurgulanan GİK Hall toplantı ve buluşma noktası olarak beğeni ve ilgi toplamıştır.

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Ege'de filizlenen düşünceler tüm Türkiye'ye yayılıyor - Son Dakika


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