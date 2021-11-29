Ege'de fırtına hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Ege genelinde etkili olan fırtına nedeniyle İzmir ve Manisa'da ulaşımda aksamalar yaşandı, çatı uçması ve ağaçların devrilmesi gibi olaylara ekipler müdahale etti.

Manisa'da fırtına, 4 ilçede 6 ağacın devrilmesine ve trafik kazalarına neden oldu.

Şehzadeler ilçesinde fırtınanın etkisiyle kontrolden çıktığı belirtilen 45 AFV 068 plakalı hafif ticari araç, bariyerlere çarpıp karşı şeride geçti. Kazada yaralanan olmadı.

Alaşehir ilçesinde de bir okulun bahçesindeki yaklaşık 50 yıllık çam ağacı, ana sınıfının bulunduğu binanın üzerine devrildi. Ağaç yıkıldığı sırada çocukların bahçede olduğu belirtildi.

Turgutlu, Şehzadeler ve Saruhanlı ilçelerinde belediye ekipleri, fırtına nedeniyle devrilen ağaç ve dallarının kaldırılması için çalışma yaptı.