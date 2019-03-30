Son Dakika Haberleri: Ege'de Fırtına - Kruvaziyer Limana Zorlukla Yanaştı

Ege'de Fırtına - Kruvaziyer Limana Zorlukla Yanaştı

1 saat önce

- Geminin Ege Port Limanı'na yanaşması Yolcuların gemiden iniş detayları AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesine bu sezon 5. seferini yapan Malta bayraklı kruvaziyer "Celestyal Olympia", Ege Port Limanı'na zorlukla yanaşabildi.

Ege'de Fırtına - Kruvaziyer Limana Zorlukla Yanaştı, System.String[]
- Geminin Ege Port Limanı'na yanaşması
Yolcuların gemiden iniş detayları AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesine bu sezon 5. seferini yapan Malta bayraklı kruvaziyer "Celestyal Olympia", Ege Port Limanı'na zorlukla yanaşabildi.

Büyük bölümü ABD'li turistlerden oluşan bin 470 yolcusuyla sabah saatlerinde Kuşadası'na yaklaşan kruvaziyer, fırtına nedeniyle yaklaşık bir saat açıkta bekledi.

Kuşadası Liman Başkanlığının izni sonrası Ege Port Limanı görevlilerinin kılavuzluğunda limana sorunsuz şekilde demirleyen gemideki turistler Efes Antik Kenti, Meryem Ana ve Kuşadası turlarına devam etti.

Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, geceden bu yana etkili olan fırtınanın deniz trafiğinde aksamalara neden olduğunu, Celestyal Olympia gibi dev gemilerin bu havalarda limana yanaştırılmasının uzmanlık gerektirdiğini, deniz araçlarının koordineli çalışmasıyla başarılı bir operasyon gerçekleştirdiklerini belirtti.

Geminin bugün tur programının ardından limandan ayrılacağı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 02:17 Kaynak: AA

Kuşadası, Ege, Güncel
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