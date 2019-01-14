Son Dakika Haberleri: Ege'de Fırtınaya Yakalanan Mültecileri Sahil Güvenlik Ekipleri Kurtardı

Ege'de Fırtınaya Yakalanan Mültecileri Sahil Güvenlik Ekipleri Kurtardı

30 dakika önce

Ege'de fırtınaya yakalanan mültecileri sahil güvenlik ekipleri kurtardıBALIKESİR - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 26 Afganistan uyruklu mülteci, bir şişme botla denize açıldıkları sırada şiddetli fırtınaya yakalandı.

Ege'de fırtınaya yakalanan mültecileri sahil güvenlik ekipleri kurtardı

BALIKESİR - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 26 Afganistan uyruklu mülteci, bir şişme botla denize açıldıkları sırada şiddetli fırtınaya yakalandı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu mülteciler Ayvacık açıklarından Balıkesir'in Ayvalık ilçesi sınırlarına kadar olan 15 mil mesafede sürüklendi.
Şişme bot üzerinde oldukça soğuk ve fırtınalı havada oldukça zor saatler yaşayan ve ölümle burun buruna gelen göçmenler, Ayvalık'ın Ege Denizi'ndeki 22 adasından biri olan Karaada açıklarında Ege Denizi'nde rutin devriye nöbeti yapan Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki Saget 35 botu mürettebatı tarafından fark edilerek kurtarıldı. Ayvalık'ın Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen 26 Afgan, daha sonra Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Tuzla Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürüldü.
Sahil güvenlik ve jandarma tarafından mültecilere giyecek, yiyecek ve tıbbi yardımlar yapıldı. 26 kaçak daha sonra Çanakkale-Ayvacık'taki Göç İdaresi'ne gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:17 Kaynak: İHA

Çanakkale, Ayvacık, Ege, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sevgilisiyle Birlikteyken Kocasına Yakalanan Cani Kadın, Eşini Öldürüp Karton Kutuya Koydu Uyuşturucu Tacirleri Hazırlıksız Yakalandı, 5'i Tutuklandı

Benzin ve Motorine Çifte Zam Geliyor Ünlü Çiğ Köfte Zinciri Komagene'nin Sahibi FETÖ'den Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 18:47:17. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ege'de Fırtınaya Yakalanan Mültecileri Sahil Güvenlik Ekipleri Kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]