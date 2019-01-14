Ege'de Fırtınaya Yakalanan Mültecileri Sahil Güvenlik Ekipleri Kurtardı
30 dakika önce
Ege'de fırtınaya yakalanan mültecileri sahil güvenlik ekipleri kurtardıBALIKESİR - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 26 Afganistan uyruklu mülteci, bir şişme botla denize açıldıkları sırada şiddetli fırtınaya yakalandı.
Ege
'de fırtınaya yakalanan mültecileri sahil güvenlik ekipleri kurtardı
BALIKESİR - Çanakkale
'nin Ayvacık
ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na gitmek isteyen 26 Afganistan
uyruklu mülteci, bir şişme botla denize açıldıkları sırada şiddetli fırtınaya yakalandı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu mülteciler Ayvacık açıklarından Balıkesir
'in Ayvalık
ilçesi sınırlarına kadar olan 15 mil mesafede sürüklendi.
Şişme bot üzerinde oldukça soğuk ve fırtınalı havada oldukça zor saatler yaşayan ve ölümle burun buruna gelen göçmenler, Ayvalık'ın Ege Denizi
'ndeki 22 adasından biri olan Karaada açıklarında Ege Denizi'nde rutin devriye nöbeti yapan Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı
bünyesindeki Saget 35 botu mürettebatı tarafından fark edilerek kurtarıldı. Ayvalık'ın Cunda Adası
'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen 26 Afgan, daha sonra Ayvalık İlçe Jandarma
Komutanlığı'na bağlı Tuzla
Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürüldü.
Sahil güvenlik ve jandarma tarafından mültecilere giyecek, yiyecek ve tıbbi yardımlar yapıldı. 26 kaçak daha sonra Çanakkale-Ayvacık'taki Göç İdaresi'ne gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:17 Kaynak: İHA
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