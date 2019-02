Ege'de "Fotoğraf Günleri" Devam Ediyor

Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi'nde gerçekleşen program kapsamında fotoğrafçı Ufuk Akari,öğrencilerle bir araya gelip fotoğraf sanatının ayrıntıları ile ilgili bilgiler verdi. Akari, "Fotoğrafçı, fotoğrafı paylaşmak için çeker. Biz de kolektif olarak bu amacımızı daha geniş kitlelerle buluşturmak amacıyla bu etkinliği düzenledik. Sosyal medya üzerinden gönüllü üyelerimizin girişimleriyle buradayız. Dolayısıyla yaptığımız işleri onlarla paylaşmak hepimiz için zevkli ve heyecanlı. Böyle bir atmosfer yaratmak bizim için mutluluk verici" diye konuştu.

Etkinlik kapsamında fotoğrafçılar Mehmet Can ve Can Tanrıseven, "Pinhole Atölyesi" adlı bir söyleşiye katıldı. Can ve Tanrıseven, öğrencilere "Pinhole" çekim tekniği ile ilgili bilgi verdiler.

Söyleşide konuşan Mehmet Can, Pinhole tekniğinin tarihsel gelişiminden bahsederek, "Milattan önce 5'inci yüzyılda insanlar iğne deliğinden geçen ışığın yansıtıcı bir yüzeyde bir görüntü oluşturduğunu fark ettiler. Öncellikle bunu Çinlilerin bulduğunu söylüyorlar. Bununla beraber insanlar görüntünün kopyalanabileceğini, mekanik olarak yeniden üretebileceğini fark ettiler ve bu görüntünün kendisini anlamlı kıldı" diye konuştu.

Can Tanrıseven ise "Ben kişisel olarak yeni bir şeyler yapmayı seviyorum. Pinhole benim için farklı bir teknik. Görüntüyü yeni bir açıdan çekmek için Pinhole tekniği kullanmaya başladım ve bu teknik, çekimleri en doğal şekliyle yapıyor. O yüzden Pinhole tercih ettim" dedi.

Etkinliğin devamında fotoğrafçılar, öğrencilerle bir araya gelip programın uygulama kısmına geçtiler. Uygulama sırasında öğrenciler, öğrendiklerini deneyimleme fırsatı buldular.