Ege'de, 'geri itmeyi' inkar edenleri yalanlayan görüntüler - Son Dakika

Ege'de, 'geri itmeyi' inkar edenleri yalanlayan görüntüler

04.12.2020 12:19
Ege'de, 'geri itmeyi' inkar edenleri yalanlayan görüntüler, System.String[]

EGE Denizi'nde Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarının aralarında çocukların da bulunduğu mülteci botlarını batırmaya yönelik yaptığı gayriinsani hareketlerin dakika dakika kayıt altına alınması, geri itmeleri inkar eden Avrupa Birliği (AB) Üye Ülkelerinin Dış Sınırlarının Yönetimi için...

EGE Denizi'nde Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarının aralarında çocukların da bulunduğu mülteci botlarını batırmaya yönelik yaptığı gayriinsani hareketlerin dakika dakika kayıt altına alınması, geri itmeleri inkar eden Avrupa Birliği (AB) Üye Ülkelerinin Dış Sınırlarının Yönetimi için Operasyonel İşbirliği Ajansı (Frontex) Direktörü Fabrice Leggeri'nin görevinin sorgulanmasına neden oldu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Frontex Direktörü Fabrice Leggeri, AB Parlamentosu İçişleri Komisyonuna, sınır koruma teşkilatının mültecilerin yasadışı olarak geri itilmesi olaylarına karıştığı yönündeki söylemleri reddetmişti. Leggeri, Frontex Yönetim Kurulu'na sunduğu iç raporunda ise geri itmeler sırasında Frontex birimlerinin olay bölgesinin yakınında olduğunu doğrulandığı; ancak yasal ihlallerin farkında olup olmadıkları konusunun net olmadığı değerlendirilmesinde bulunduğu öğrenildi. Bunun yanı sıra Leggeri'nin Avrupa Parlamentosu'nda 2 Aralık'ta Frontex personelinin veya Frontex tarafından görevlendirilen yetkililerin geri itmelerde doğrudan veya dolaylı katılımı olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmadığını ifade ettiği belirtildi.

GÖRÜNTÜLER SÖYLEMLERİNİ YALANLAR NİTELİK TAŞIYORAncak Ege'de kayıt altına alınan görüntüler Leggeri'nin söylemlerini yalanlar nitelik taşıyor. Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının mültecileri taşıyan botları, Türk kara sularına geri itmek için yaptığı tüm gayriinsani hareketlerin kameralarca dakika dakika görüntülenmesi Leggeri'nin ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını ortaya koyuyor. Birçok geri itme olayının yer aldığı görüntüler, Yunan unsurlarının mültecileri taşıyan botları Türk kara sularına doğru itmesiyle başlıyor. Gemileriyle çocukların da bulunduğu onlarca mülteciyi taşıyan botu batırabilecek manevralar yapan Yunan askerleri, daha sonra yaklaştıkları botlara ucu sivri demir sopalarla vurarak delik açıyor. Bu sırada bazı Yunan askerleri havaya ya da botun çevresine ateş açıyor. Yunan askerinin bu gayriinsani faaliyetlerini, kimi zaman bölgede görev yapan NATO unsurlarının da bulunduğu alanda gerçekleştirmesi ise dikkat çekiyor. Ölüme yaklaşan mültecilerin yardımına Sahil Güvenlik unsurlarının yetişmesi de görüntülerde yer alıyor.

Yunan gemilerine yaptıkları anonslarla uluslararası kanunları çiğnedikleri uyarısında bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı unsurlar daha sonra mültecilere yardım eli uzatarak onları gemiye alıyor. Güvenlik kaynakları, görüntüleri, Leggeri'nin Frontex'in tepesindeki pozisyonunun artık sürdürülebilir olmadığının bir kanıtı olarak nitelendirdi. Kaynaklar, Leggeri'nin grubun güvenini tamamen kaybettiğini belirtirken, bazı Avrupalı parlamenterlerin de bu görüşte olduğunu ifade etti.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

ANKARA,


Sahil Güvenlik, Ege Denizi, Yunan, Ege, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ege'de, 'geri itmeyi' inkar edenleri yalanlayan görüntüler - Son Dakika


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