Ege'de göçmen hareketliliği: 68 göçmen kurtarıldı - Son Dakika

İZMİR'in Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan ve Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 68 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çeşme ilçesi açıklarında, can salı içerisinde göçmenler olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti. Can salındaki 14 göçmeni salını bulan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, göçmenleri kurtardı.