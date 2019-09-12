Son Dakika Haberleri: Ege'de gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
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Ege'de gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

49 dakika önce

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Ege Bölgesi cuma günü serin ve yağışlı havanın etkisine girecek.

Ege'de gök gürültülü sağanak yağış uyarısı, System.String[]

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Ege Bölgesi cuma günü serin ve yağışlı havanın etkisine girecek. Yağışların, bölge genelinde yarın ilk saatlerden itibaren gün boyunca aralıklı gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor. Gök gürültülü sağanak yağış anında, bölgenin iç kırsal kesimlerinde kısa süreli dolu yağışı da tahmin ediliyor.


İzmir ve çevresinde beklenen gök gürültülü sağanak ve dolu yağışının sebep olabileceği olumsuzluklara karşı yetkililerce vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. Meyve kurutma sezonunda özellikle Manisa ve Aydın illeri geneli ile İzmir'in iç kesimlerindeki tarımsal faaliyetlerle uğraşan çiftçilerin, ürünlerinin zarar görmemesi için dikkatli ve tedbirli olması gerektiği konusunda da uyarıda bulunuldu. - İZMİR

İzmir, Ege, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:01 Kaynak: İHA
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