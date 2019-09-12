Ege'de gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Ege Bölgesi cuma günü serin ve yağışlı havanın etkisine girecek. Yağışların, bölge genelinde yarın ilk saatlerden itibaren gün boyunca aralıklı gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor. Gök gürültülü sağanak yağış anında, bölgenin iç kırsal kesimlerinde kısa süreli dolu yağışı da tahmin ediliyor.



İzmir ve çevresinde beklenen gök gürültülü sağanak ve dolu yağışının sebep olabileceği olumsuzluklara karşı yetkililerce vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. Meyve kurutma sezonunda özellikle Manisa ve Aydın illeri geneli ile İzmir'in iç kesimlerindeki tarımsal faaliyetlerle uğraşan çiftçilerin, ürünlerinin zarar görmemesi için dikkatli ve tedbirli olması gerektiği konusunda da uyarıda bulunuldu. - İZMİR