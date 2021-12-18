Ege'de gün panikle başladı! 3,25 kilometre derinlikte 4,5 büyüklüğünde deprem oldu - Son Dakika

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.16'da merkez üssü Ege Denizi olan 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin, 3,25 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

BELİRLİ İLÇELERDE HİSSEDİLDİ

Ege denizindeki depremin, sahil kıyısındaki bazı ilçelerde hissedildiği belirtildi. Vatandaşlar, önlem için dışarı çıkarken, depremle ilgili şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bilgisi paylaşılmadı.