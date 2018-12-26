Ege'de Hasta Ve Sağlık Çalışanı İlişkileri Konuşuldu

Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ASHMYO) Ameliyathane Hizmetleri Bölümü öğrencileri ve program danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Gül Özlem Yıldırım tarafından gerçekleştirilen panel, Tıp Fakültesi Muhittin Erel Amfisi'nde yapıldı. Panele, Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili Prof. Dr. Güçlü Selahattin Kıyan'ın yanı sıra akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Prof. Dr. Selahattin Kıyan, ASHMYO olarak Topluma Hizmet dersi uygulamaları kapsamında pek çok proje ürettiklerini belirtti. Acil Servislerin en çok hasta ve hasta yakınları tarafından şikayet konusu edildiğini vurgulayan Prof. Dr.Kıyan, şiddete eğilimi olan hastalara yönelik sağlık çalışanlarının alması gereken tedbirleri katılımcılarla paylaştı.Prof. Dr. Kıyan, "Projeyi gerçekleştiren öğrencilere, projeye gösterdiği ilgi ve destekten dolayı Tıp Fakültesi Dekanlığı nezdinde Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Göksel'e ve Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Panelin moderatörlüğünü yapan EÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hür Hassoy; hastaların, hasta yakınlarının ve sağlık çalışanının aynı tarafta olduklarını ve tarafların tamamının aynı şeyi istediklerini vurgulayarak, "sağlık hakkının" temel insan haklarından birisi olduğunu söyledi.

Panele konuşmacı olarak katılan İzmir Sağlık ve Hasta Hakları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Çubuklugil, hasta ve hasta yakınlarının sağlık çalışanlarına şiddet uyguladıklarında, aslında diğer hastaların sağlık haklarını gasp ettiklerini söyledi. Çubukgil, "Sözlü ya da fiziki şiddete maruz kalan sağlık çalışanının moral ve konsantrasyonu bozulduğundan diğer hastalara verdiği sağlık bakım hizmetinin de kalitesi bozuluyor. 'Hasta Hakları' sözcüğü hastalar tarafından koşulsuz, sınırsız haklar gibi algılanıyor ve bu onları ajite davranmaya yöneltiyor. Bu yüzden 'Hasta Hakları' yerine 'Sağlık Hakları' gibi bir sözcüğün kullanılmasını öneriyoruz" dedi.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Hasta Hakları İl Koordinatörü Psikolog Müge Genç, hastaların birimlere yaptıkları başvurularda hasta hakları birimi yetkililerinin hasta ve yakınlarına yaklaşımları sonucunda çoğu bildirimin kurum içinde çözülebildiğini anlattı. Ancak kurum dışına taşan dosyaların incelenmesi sonucunda karara bağlanan dosyalarda da sonuçların genelde sağlık çalışanının aleyhinde olmadığı ifade eden Genç, gecikmelerin daha çok kurumsal iş yoğunluğu ve sistemsel sorunlardan kaynaklandığını belirtti.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Hasta ve Çalışan Hakları Birimi Sorumlusu Emrah Pakman, hasta ve hasta yakınlarının sağlık çalışanı ile olan ilişkilerinde karşılıklı empati kurulmasının birbirlerini anlamada en etkili yol olduğunu vurgularken, karşılıklı empati ile şiddetin ortadan kalkabileceğini etkili bir sunum ile gösterdi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Hasta Hakları Biriminden Sosyal Hizmetler Uzmanı Oktay Aslan ise hasta hakları biriminin çalışma şekli ve beyaz kod uygulaması konusunda bilgilendirme yaptı.

Proje Temsilcisi Aleyna Hasanoğlu, projeyi gerçekleştirmek için EÜ Hasta Hakları Birimi ile hasta hakları gününde ortak etkinlik yaptıklarını, hasta ve yakınlarına hasta hakları konusunda eğitim verdiklerini anlattı. Ekip üyelerinden Gülnihal Danacı ise hastalar ile gerçekleştirdikleri röportajları sundu. Panel, konuşmacılara "Teşekkür Belgesi" verilmesi ile son buldu.