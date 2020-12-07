Ege'de hava kirliliğine karşı temiz enerji önerisi - Son Dakika

Yaşar Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Levent Bilir, Ege Bölgesi genelinde son dönemde havadaki insan sağlığına zararlı partikül madde oranının sınır değerleri aştığını belirterek, çözüm için temiz enerji kaynaklarının kullanılması gerektiğini bildirdi.

Yaşar Üniversitesinden yapılan açıklamada Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı Hava Kalitesi İndeksi verilerine göre, havadaki partiküler madde (PM10) oranının 1 Kasım-7 Aralık sürecinde İzmir'de Alsancak, Gaziemir ve Şirinyer semtleriyle Afyon, Balıkesir, Denizli ve Muğla'da sınır değer olan günlük ortalama 50 mikrogram/metreküpü aştığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Bilir, fosil yakıt kaynaklı kirliliğin önüne geçilmesi için çevreci enerji kaynaklarına geçilmesi, enerjinin verimli ve tasarruflu kullanılması gerektiğini kaydetti.

Özellikle göç alan şehirlerde plansız şehirleşme ve yeşil alanların azalmasının hava kirliliği açısından olumsuzluk yarattığını anlatan Bilir, şu bilgileri verdi:

"Yüksek basınç etkisiyle kirli hava yükselip dağılamadığı için zehirli gazların ve partiküllerin çöktüğü gözleniyor. Fosil yakıtların yakılmasıyla havaya karbondioksit, karbonmonoksit, azot oksit, kükürtdioksit gibi gazlarla birlikte partiküler kirleticiler de yayılıyor. Bilinçsiz yakıt ve kalitesiz kömür kullanımı, doğalgaza geçiş imkanı olup da hala katı yakıt tercih eden merkezi sistem binalar, kaloriferlerin ehil kişiler tarafından yakılmaması, bacalarda filtre sisteminin bulunmaması gibi etkenler de bunu artırıyor.

Hava kirliliğini azaltmak için yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak, kaliteli, ısıl değeri yüksek ve daha az hava kirliliğine neden olacak yakıtları tercih etmek, jeotermal enerji kullanımını artırmak, sıcak su üretimi için güneş enerjili ısıtma sistemlerini tercih etmek, binalarda ısı yalıtımı yapmak, ortam sıcaklığını gereğinden fazla yükseltmemek gerekiyor."