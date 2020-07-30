Ege'de hayal kırıklığı

TFF 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'de Play-Off finali oynamalarına rağmen üst lig hedefine ulaşamayan Manisa Futbol Kulübü, Karşıyaka ve Somaspor, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) koronavirüs salgını nedeniyle küme düşmeyi bu sezonluğuna kaldırması sonrası hayal kırıklığı yaşadı.

Süper Lig Kulüpler Birliği'nin önerisi sonrası yalnız en üst ligle ilgili küme düşmeme kararı alınmasını bekleyen 3 Ege ekibi, bu ihtimalde 1'inci Lig'deki takım sayısı azalacak olduğundan final oynadıkları için otomatik olarak üst liglere alınmayı bekledi. TFF, tüm liglerde küme düşmeyi kaldırıp aylar önce umutlarını yitiren takımların dahi liglerde kalmasına karar verince liglerinde finale kadar gelen Egeliler yıkıldı. 2'nci Lig'de büyük yatırım yapıp TFF tarafından daha önce koronavirüs sürecinde 1'inci Lig'e alınmayı bekleyen, Play-Off aşamasında 3 maçta normal sürede hiç gol yemeyip finalde eski çalıştırıcısı Manisalı teknik adam Taner Taşkın'ın yönettiği Tuzlaspor'a seri penaltılarla teslim olan Manisa FK, bu kararla tekrar tekrar yıkıldı.

- İzmir