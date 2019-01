Ege'de "Her Mevsim Yeşil ve Sürdürülebilir Bir Kampüs" Hedefi

Ege Üniversitesi'nde (EÜ) yeşil alan kapasitesini artırmaya yönelik, fiziksel ve altyapısal değişim ve dönüşüm çalışmalarına yoğun olarak devam ediliyor.

Ege Üniversitesi'nde (EÜ) yeşil alan kapasitesini artırmaya yönelik, fiziksel ve altyapısal değişim ve dönüşüm çalışmalarına yoğun olarak devam ediliyor. Yeşil Üniversite ve sıfır atık alanlarında gerçekleştirdiği uygulamalarla örnek bir yükseköğretim kurumu olan Ege Üniversitesi; 64 yıllık geçmişi, tarihi köşkleri, anıt ağaçları, kuşları, can dostları ve yemyeşil kampüsü ile dikkat çekiyor.



Daha yeşil, daha düzenli ve daha temiz bir üniversite anlayışı ile çalışmaların yürütüldüğü Ege Üniversitesi (EÜ)'nde, gelecek nesillerin yaşanılabilir ve sürdürülebilir bir çevre ve kampüs ortamında eğitim almalarını sağlamak için kısa sürede önemli projeler gerçekleştirildi. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak öncülüğünde üniversitede; ana ve hastane kampüsü başta olmak üzere rektörlük ve lojmanlar bölgesinde önemli yapısal peyzaj ve rekreasyon projeleri hayata geçirildi. "Her Mevsim Yeşil ve Sürdürülebilir Bir Kampüs" hedefi ile ise 25 bin metrekare alan çimlendirildi.



"Yaptığımız tüm çalışmaları özenle koruyarak yapıyoruz



Ege Üniversitesi'nde daha temiz, yeşil ve sürdürülebilir bir kampüs teması ile çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Budak, "Çeşitli dönemlere yapılmış 10 adet köşke ev sahipliği yapıyoruz; ayrıca kampüsümüzde anıt ağaçlarımız bulunuyor. Geçmişin izlerini geleceğe taşıyorlar. Peyzajın en önemli doğal elemanlarından olan anıt ağaçlar; ekolojik, estetik ve insan sağlığı ile ilgili önemli bir değer özelliği taşıyor. Bu değerlerimizi, varlıklarımızı özenle koruyarak çalışmalar yapıyoruz; ayrıca Üniversitemizin zengin florası ve faunası bulunuyor. Kampüsümüz, İzmir'de yeşil papağanlar başta olmak üzere pek çok kuş türünün doğal meskenleri arasında yer alıyor. Yaptığımız tüm çalışmaları tarihi, doğal ve biyolojik varlıklarımızı özenle koruyarak yapıyoruz" dedi.



"Yeşil alanlarda bir yılda önemli oranda artış sağladık"



Çevre bilincini geliştirmeye yönelik örnek uygulamalar, enerji, atık ve ulaşım politikaları ve yeşil kampüsler oluşturma konusundaki yatırımlarıyla Ege Üniversitesi, kuşların, can dostların şehirde sığındıkları çok az bulunan ayrıcalıklı yerleşimlerden birisi haline geldi. Prof. Dr. Budak, "Kampüsümüzün doğal koşullarına göre çevre düzenleme çalışmaları yaparak; düzenli, bakımlı ve insan öncelikli bir kampüs yapısını uygulamaya geçirdik. Estetik ve fonksiyonel dış mekan ortamları oluşturduk. Bitki florası ve faunası açısından zengin bir kampüs ortamı oluşturma hedefi ile çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yeşil alanlarda bir yılda önemli oranda artış sağladık. Üniversite personelinin ve öğrencilerinin keyifli vakit geçirebilmelerini sağlamak için 25 bin metrekarelik alanda çimlendirme çalışması yaptık. Diğer yandan yeşil alanların sürdürülebilirliğini sağlamak adına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile birlikte mevcut ağaçların budama, bakım ve yabancı ot temizliği gibi işlemleri yaptık. Aralıksız yapmaya devam ediyoruz. Orman varlığımızı zenginleştirmek için kampüs içindeki boş alanları ağaçlandırmaya devam edeceğiz. Ege Üniversitesi olarak bir yandan genç fidanları nitelikli eğitimle yetiştirirken diğer yandan ağaç dikerek, çevreyi yeşillendirerek bilim ormanları oluşturuyoruz; çünkü bizlerin ruh kökeninde kuşlar için vakıf kuran bir kadim medeniyet anlayışımız mevcut. Bünyemize bulunan; Tabiat Tarihi Müzesi, Botanik Bahçesi, Böcek Müzesi, Zooloji Koleksiyonu ve Su Ürünleri Müzesi ile de farkındalık oluşturuyoruz" şeklinde konuştu. - İZMİR

