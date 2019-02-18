Ege'de "Hocalı: İnsanlık Vahşetinin 27. Yıl Dönümü" Paneli

Panel, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın himayelerinde Ege Üniversitesi Türk Dünya Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenecek.

Ege Üniversitesi Türk Dünya Araştırmaları Enstitüsü Konferans Salonunda yapılacak olan panel, 21 Şubat Perşembe günü saat 14.30'da başlayacak. Panelin moderatörlüğünü Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Vefa Kurban yapacak.Panele, Gence Devlet Üniversitesi Bilim ve İnovasyonlardan Sorumlu Rektör Yardımcısı ve YAP Milletvekili Doç. Dr. Pervin Kerimzade, YAP Milletvekili ve Türkiye-Azerbaycan Çalışma Grubu Üyesi Dr. Nagif Hemzeyev ve Gence Devlet Üniversitesi Sendika Başkanı Afaq Qasimova konuşmacı olarak katılacak.