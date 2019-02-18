Son Dakika Haberleri: Ege'de "Hocalı: İnsanlık Vahşetinin 27. Yıl Dönümü" Paneli

Ege'de "Hocalı: İnsanlık Vahşetinin 27. Yıl Dönümü" Paneli

1 saat önce

Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü tarafından "Hocalı: İnsanlık Vahşetinin 27. Yıl Dönümü" konulu panel gerçekleştirilecek.

Ege'de

Panel, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın himayelerinde Ege Üniversitesi Türk Dünya Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenecek.

Ege Üniversitesi Türk Dünya Araştırmaları Enstitüsü Konferans Salonunda yapılacak olan panel, 21 Şubat Perşembe günü saat 14.30'da başlayacak. Panelin moderatörlüğünü Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Vefa Kurban yapacak.Panele, Gence Devlet Üniversitesi Bilim ve İnovasyonlardan Sorumlu Rektör Yardımcısı ve YAP Milletvekili Doç. Dr. Pervin Kerimzade, YAP Milletvekili ve Türkiye-Azerbaycan Çalışma Grubu Üyesi Dr. Nagif Hemzeyev ve Gence Devlet Üniversitesi Sendika Başkanı Afaq Qasimova konuşmacı olarak katılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:55 Kaynak: Bültenler

Necdet Budak, Ege Üniversitesi, Güncel
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