Ege'de iş dünyası temsilcileri, kısa çalışma ödeneği desteğinin uzatılmasından memnun

Ege'de iş dünyası temsilcileri, kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, AA muhabirine, salgın şartları altında geçen bir yıllık süreç içinde sektörlerin ayakta kalması ve çalışan kesimin hayatını idamesine en önemli katkıyı sağlayan desteklerden birinin kısa çalışma ödeneği olduğunu ifade etti.

Kısa çalışma ödeneğiyle hem işveren hem de çalışanların işine sahip çıkma olanağı bulduğunun altını çizen Özgener, şunları kaydetti:

"Kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla kısıtlama tedbirlerinin hafiflemesine sevinirken bir yandan ne yazık ki vaka sayıları tırmanışa geçti. Pandemi şartlarının aynı şekilde devam ettiği bir durumu deneyimlemeye başladık. Bu nedenle kontrollü normalleşme sürecinde sonlandırılan kısa çalışma ödeneğinin sürdürülmesini talep etmiştik. Bu çerçevede, kısa çalışma ödeneğinin tüm sektörler için haziran sonuna kadar uzatılmasından dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederiz. Bu haklı talebimizi olumlu değerlendirmesiyle iş dünyası yeniden moral buldu."

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da kısa çalışma ödeneğinin uzatılması konusundaki taleplere duyarsız kalınmadığını belirterek, "Çok hayırlı bir karar oldu. Umarım salgın tez zamanda biter veya etkileri azalır da kısa çalışma ödeneğine ihtiyaç duyulmaz." dedi.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli de ödeneğin işverenlerin mali yükünü hafifleterek firmaların ayakta kalabilmesine destek sağladığına vurgu yaptı.

Alınan uzatma kararının hem çalışanlar hem de işverenler açısından son derece olumlu bir haber olduğunun altını çizen Kestelli, "Bu zorlu süreçte, eldeki imkanların çalışan ve üreten kesimler lehine kullanılmasının toplumsal huzurun korunmasında önemli rolü olduğuna inanıyor ve kısa çalışma ödeneği için belirlenen yeni sürenin sonunda aşılamada da belli bir noktaya ulaşıp ülke olarak salgının olumsuz etkilerini tamamen geride bırakabilmeyi diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise bazı sektörlerin ayakta kalabilmesi için bu ödeneğe ihtiyacı olduğunu aktardı.

Yaşanan sorunun Türkiye'ye özgü olmadığını belirten Eskinazi, "Dünya genelinde yaşanan bir süreç. O nedenle dünya, salgın aşılamasında yüzde 70 seviyesinin üzerine çıkıp pandemiyi kontrol altına alana kadar kısa çalışma ödeneği desteğine ihtiyaç var. Hepimizin beklediği bir karardı. Bu karardan dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.