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Ege'de it dalaşı: Yunan Genelkurmayı 'uluslararası angajman kuralları uygulandı' açıklaması yaptı
6 saat önce
Yunan Kathimerini (Ekathimerini) gazetesinde yer alan habere göre Pazartesi günü Türk F-16'larının Ege Denizi'nin doğusundaki Eşek Adası üzerinden uçması üzerinde Yunan savaş uçakları havalandı ve Türk jetlere müdahale edildi.
Yunan savaş jetleri ile Türk jetleri arasında Ege'de it dalaşı yaşandı.
Yunan Kathimerini (Ekathimerini) gazetesinde yer alan habere göre Pazartesi günü Türk F-16'larının Ege Denizi'nin doğusundaki Eşek Adası üzerinden uçması üzerinde Yunan savaş uçakları havalandı ve Türk jetlere müdahale edildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:42
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