Ege'de it dalaşı: Yunan Genelkurmayı 'uluslararası angajman kuralları uygulandı' açıklaması yaptı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Ege'de it dalaşı: Yunan Genelkurmayı 'uluslararası angajman kuralları uygulandı' açıklaması yaptı - Son Dakika Dünya

Ege'de it dalaşı: Yunan Genelkurmayı 'uluslararası angajman kuralları uygulandı' açıklaması yaptı

6 saat önce

Yunan Kathimerini (Ekathimerini) gazetesinde yer alan habere göre Pazartesi günü Türk F-16'larının Ege Denizi'nin doğusundaki Eşek Adası üzerinden uçması üzerinde Yunan savaş uçakları havalandı ve Türk jetlere müdahale edildi.

Ege'de it dalaşı: Yunan Genelkurmayı 'uluslararası angajman kuralları uygulandı' açıklaması yaptı, System.String[]

Yunan savaş jetleri ile Türk jetleri arasında Ege'de it dalaşı yaşandı.


Yunan Kathimerini (Ekathimerini) gazetesinde yer alan habere göre Pazartesi günü Türk F-16'larının Ege Denizi'nin doğusundaki Eşek Adası üzerinden uçması üzerinde Yunan savaş uçakları havalandı ve Türk jetlere müdahale edildi.

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Ege Denizi, Ege, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:42 
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