Ege'de, İzmir-Selanik Feribot Seferleri Heyecanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras görüşmesinde gündeme gelmesi beklenen İzmir-Selanik gemi seferleri hakkında konuşan İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, "Ümit ediyorum bu defa bu konuyla ilgili daha somut eylemlere geçmiş oluruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras görüşmesinde gündeme gelmesi beklenen İzmir-Selanik gemi seferleri hakkında konuşan İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, "Ümit ediyorum bu defa bu konuyla ilgili daha somut eylemlere geçmiş oluruz. Bu hattın açılmasıyla avantajlarını her iki ülke olarak yaşayacağımızı düşünüyorum" dedi. İzmirli vatandaşlar da seferlerin başlaması halinde Selanik'e sık sık gidebileceklerini belirtti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı Beştepe'de ağırlayacak. Görüşmede öne çıkan başlıklardan biri de İzmir-Selanik gemi seferleri olacak. Konunun yeniden masaya yatırılmasının memnuniyetini yaşadıklarını kaydeden İMEAK DTO İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, "Ümit ediyorum bu defa bu konuyla ilgili daha somut eylemlere geçmiş oluruz. Geçmişte de bunun fizibilitesini yapıp doğru bir hat olduğunu düşünsek de bir takım çalışmalar belli bir aşamada tıkandı. Ümit ediyorum bu defa bu şekilde gerçekleşmeyecek. Bu hattın açılmasıyla avantajlarını her iki ülke olarak yaşayacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.



Ege Denizinin çok önemli bir deniz olduğunu vurgulayan Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ege Denizi iki kardeş ülkenin paylaştığı bir deniz. Tarihsel ve kültürel anlamda birbirine çok yakın olan iki ülke. Dolayısıyla iki ülkenin beraberliği sadece ticari açıdan söz konusu değil. Aynı zamanda sosyal açıdan da beraberliğinin devam etmesi, her iki ülke halkı için önemli. Selanik özel bir liman. Türkiye, Avrupa üzerinde en önemli ticaret merkezlerinden biri. Lojistik açıdan İzmir'den Selanik'e geçiş ve Selanik'ten otoyollarla güney Avrupa'ya geçiş açısından çok önemli bir hinterland, çok önemli nokta. Seferlerin başlaması hem ticari açıdan, hem de kültürel açıdan değerlendirdiğinizde son derece önemli bir konu. İki dost ülkenin, aynı denizi paylaşan iki komşu ülkenin en üst düzey yöneticilerinin bu konuyu tekrar masaya getirmelerinin memnuniyetini yaşıyoruz."



"İzmir'e her açıdan katkısı olacak"



Turizm ve ticaretin birbirinden farklı konular olduğunu söyleyen Öztürk, "Turizm için baktığımızda sezonsal hareketlilikler söz konusu. Özellikle Avrupa'da yaşayan yurttaşlarımızın Türkiye'ye gelişleri aşamasında bu hattı kullanma şansları çok yüksek olacak. Hız kazandıracak. İstanbul trafiğine girme gibi durum söz konusu olmayacak. Denizcilik, daha konforlu ve daha ucuz bir taşıma şekildir. Avrupa'dan gelen arabaların Türkiye'ye girişlerinin İzmir üzerinden olmuş olması, karayolunu kullanmamış olacakları anlamında gelecektir. Sadece sezonsal olarak değerlendirmediğimiz zaman da özellikle araç ve kamyon trafiğine baktığımızda hem İstanbul'daki trafiğe çare olacaktır, hem de Avrupa'ya daha hızlı giden bir yapıda taşıma söz konusu olacaktır. Selanik ve İzmir arası normal bir gemiyle 16 saat. Hatta bu 12 saate kadar da düşürülebilir. Yani akşam binen bir araba veya bir tır, sabah Selanik'te olup ertesi gün güney Almanya'ya çok rahat şekilde ulaşabilir. İzmir'e her açıdan katkısı olacak bir durum. Bizler aynı kültürden gelen insanlarız. Hafta sonlarında dahi insanlar İzmir-Selanik seferleri yapacaktır. İki kardeş ülkenin bu şekilde yapılanma içinde olmasını herkes arzu edecektir" ifadelerini kullandı.



"Her taraftan bir avantajı var"



Selanik'te Atatürk'ün evinin bulunduğunu hatırlatan Öztürk, şöyle konuştu:



"Örneğin Atatürk'ün evini ziyaret etmek için sezonsal bir durum yok. Ben kış aylarında Selanik'e gittiğimde pek çok vatandaşın otobüslerle, kendi arabalarıyla oraya geldiğini gördüm. İzmir'den böyle bir yolculukla beraber Atatürk'ün evine gitmek oldukça güzel olacak. Biz DTO olarak işin ticari tarafını da gözlemlediğimizde 'neden olmasın?' diyoruz. Dünya Lojistik Performansı diye bir endeks var. Bu endekste lojistik performansı etkileyen kriterler var. Bunlardan en önemlilerinden biri de hız. Biz Türkiye'de üretilen bir ürünü ne kadar hızlı bir şekilde en fazla ihracatta bulunduğumuz Avrupa ülkelerine yetiştirebilirsek o kadar da rekabetçi gücümüz olur. Yani her taraftan bir avantajı var."



Öztürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'a konuyu yeniden gündeme aldıkları için teşekkür etti.



"Fiyatlar uygun olursa gideriz



İzmirli vatandaşlar da gelişmeden son derece mutlu olduklarını belirtti. Hatice Yavaş, "Daha önce Selanik'e gitmedim. Seferler başlarsa çok güzel olur. Eğer fiyatları uygun olursa, vize ve pasaport da uygun olursa gitmeyi düşünürüz. Atatürk'ün evi de orada. Gezilip görülmesi gerekir" derken, Cavit Yavaş da, "Atatürk, bizim için çok önemli bir değer. Seferler başladığında vize şartı aranmazsa, fiyatlar da uygun olursa gidilip görülmesi gerekir. Seferlerin turistik açıdan da ticari açıdan da iki ülkeye büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum" diye konuştu.



"İzmir insanları gezmeyi sever"



Şehmuz Orhan isimli vatandaş, "Seferlerin başlaması güzel olur. Gezmek için gitmeyi düşünürüm. İzmir insanları gezmeyi de sever. Bence cümbüş olur. İnsanlar Atatürk'ün evini de görür" dedi. Arzu Bayırcılar da, "Seferlerin başlaması güzel olur. Daha önce Selanik'e gitmedim ama gitmeyi çok isterim" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Erdoğan'ın Fiyatları Düşürmek İçin Dile Getirdiği Tanzim Satış Nedir?

Cezaevinde Açlık Grevi Yapan Eski CHP Milletvekili Eren Erdem Açlık Grevini Sonlandırdı

Kooperatif Başkanı Salahaddin Hünü: AK Parti'ye Oy Vermeyeni Allah Çarpar

Kuyruğu Satırla Kesilen Eşekle İlgili İğrenç İddia