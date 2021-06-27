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Ege'de kademeli normalleşmenin son pazar günü - Son Dakika

Ege'de kademeli normalleşmenin son pazar günü

27.06.2021 18:55

İzmir, Aydın, Manisa, Denizli ve Uşak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kademeli normalleşme sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının son pazar gününde sakinlik gözlendi.

İzmir, Aydın, Manisa, Denizli ve Uşak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kademeli normalleşme sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının son pazar gününde sakinlik gözlendi.

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kademeli normalleşme sürecinde uygulanacak "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelgesi uyarınca Türkiye genelinde 26 Haziran 22.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, 28 Haziran 05.00'te sona erecek.

İzmir ve çevre illerde, kademeli normalleşme kararları kapsamında uygulanan kısıtlamaya vatandaşların büyük çoğunluğunun uyduğu gözlendi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci gün oturumları olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan öğrenciler ve yakınları, okul önlerinde yoğunluk oluşturdu.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Didim ve Kuşadası ilçesindeki sahillerde ise turistlerin yoğunluk oluşturduğu görüldü.

Ege'de kademeli normalleşmenin son pazar günü
Ege'de kademeli normalleşmenin son pazar günü
Ege'de kademeli normalleşmenin son pazar günü
Ege'de kademeli normalleşmenin son pazar günü

1 Temmuz, İzmir, Aydın, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ege'de kademeli normalleşmenin son pazar günü - Son Dakika


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