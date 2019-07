Ege'de, kadın girişimcilerin sayısını artıracak protokol imzalandı

Ege Üniversitesi'nde kadın girişimcilerin sayısını artıracak protokol imzalandı. Association of Science and Technology Oriented Organisations (Polonya) tarafından koordine edilen ve Ege Üniversitesinin ortağı olduğu EMERGE projesi, "Erasmus+ Programı" kapsamında 2018-2020 yılları arasında hibe almaya hak kazandı.

Avrupa Birliği Erasmus+ Programı tarafından desteklenen ve Ege Üniversitesinin ortağı olduğu EMERGE projesinin protokol imza töreni Ege Üniversitesi (EÜ) Eski Senato Salonunda düzenlendi. Törene, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, rektör yardımcıları, projenin paydaşları ve akademisyenler katıldı. EMERGE'nin, girişimcilik ekosisteminden gelen destek ve erişim kalitesinin artması sonucu mühendislik alanında çalışan kadın girişimcilerin sayısını artırmayı amaçladığını hatırlatan Rektör Budak, işbirliği için oda ve STK temsilcilerine teşekkür etti.

DİSİPLİNLER ARASI ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLECEK

Proje kapsamında, disiplinler arası çalışmaların yürütüleceğine değinen Rektör Budak, "Konsorsiyum, Polonya'dan Association of Science and Technology Oriented Organisations (NOT) koordinatörlüğünde; Üniversitemizin yanı sıra, Polonya, Norveç, İrlanda ve Danimarka'dan üniversite, araştırma merkezi ve STK'lardan oluşuyor. Disiplinler arası yürütülecek bu çalışmada; Eylem planlarına yönelik mesleki eğitim kurumları ve iş ortaklıkları kurulması, mühendislikte kadın girişimi konusunda açık eğitim kaynaklarının müfredatı ve içeriğinin oluşturulması ile dijital ortamda öğrenme ve Bilgi Değişim Platformu'nun kurulması hedeflenmektedir. Bu hedeflere ulaşılması adına Ege Üniversitesi olarak, bölgede mühendislik ve girişimcilik alanında katkı sağlayabilecek kurum ve kuruluşlarla imzaladığımız işbirliği protokolü sonrasında ortak çalışmalar planlıyoruz" diye konuştu.

