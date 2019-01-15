Ege'de Kar Etkili Oluyor

İZMİR/ İzmir
, Manisa
ve Uşak
'ta etkili olan kar nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı. Ege
Bölgesi'nin bazı yerlerinde etkili olan kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.
Manisa'nın Kula
ve Salihli
ilçeleri arasındaki Sandal
ve Gökçeören
mahallelerinde kar, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar
yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Bu araçlardan dolayı İzmir- Ankara
kara yolunun söz konusu kesimi trafiğe kapandı.
Manisa'nın Kula ile Uşak'ın Eşme
ilçeleri arasındaki yol da kar yağışı nedeniyle kapandı. Karayolları ekiplerince tuzlama ve yol açma çalışmaları yapılıyor. Demirci
ilçesinde kar ve tipi etkili olurken, yağış elektrik nakil hatlarına zarar verdi. İlçede aralıklarla elektrik kesintisi yaşanıyor.
1470 rakımlı Akçakertik mevkisinde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı. Tipi nedeniyle sürücülerin görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü.
Demirci- Simav
kara yolunun açık tutulabilmesi için karayolları ekipleri greyder, kar küreme ve tuzlama araçları ile çalışmalarını sürdürüyor. Bu güzergahtaki bazı otobüs seferleri de iptal edildi.
Manisa'nın Salihli ile İzmir'in Ödemiş
ilçelerini bağlayan kara yolunda da yoğun kar ulaşımda zorluklara neden oldu. Karayolları ekipleri yolun ulaşıma açık tutulabilmesi için tuzlama çalışmaları yaptı.
Salihli'nin Allahdiyen Mahallesi'nde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Akhisar
ilçesinde çeşitli mahallelerden taşımalı sistemle Başlamış Ceylan Karasoy İlkokulu ve Ortaokuluna giden öğrenciler öğleden sonra evlerine gönderildi. Turgutlu
ilçesine bağlı Güney
Mahallesi'nde kar yağışı sebebiyle yolda kalan araçlar, AFAD
ekiplerince kurtarıldı.
İzmir'de kar
İzmir'in Tire
ilçesinde de yoğun kar ulaşımda aksamalara neden oldu.
Akşam saatlerinde etkisini artıran kar nedeniyle Tire ile Aydın
'ın İncirliova
ilçesindeki kara yolu ulaşıma kapandı. Yolda mahsur kalan 15 civarında araç, karayolları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi
ekiplerince kurtarıldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürdüğü, merkez dışındaki mahallelere gideceklerin tedbirli olması konusunda uyarıldığı öğrenildi.