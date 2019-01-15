Ege'de Kar Etkili Oluyor
54 dakika önce
- Ege'de kar etkili oluyor Jandarma'nın sürücüleri uyarması Yolda bırakılan aracın görüntüsü Belediye ekiplerinin iş makinesi tamiratı Kar topu oynayan vatandaşlar MANİSA - İzmir, Manisa ve Uşak'ta etkili olan kar nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı.
- Ege
'de kar etkili oluyor Jandarma
'nın sürücüleri uyarması
Yolda bırakılan aracın görüntüsü
Belediye ekiplerinin iş makinesi tamiratı Kar
topu oynayan vatandaşlar
MANİSA - İzmir
, Manisa
ve Uşak
'ta etkili olan kar nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı. Ege Bölgesi'nin bazı yerlerinde etkili olan kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Turgutlu
ilçesine bağlı Güney
Mahallesi'nde kar yağışı sebebiyle yolda kalan araçlar, AFAD
ekiplerince kurtarıldı. Jandarma ekipleri, zinciri ve gerekli ekipmanı olmayan araçların geçişine izin vermedi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:33 Kaynak: AA
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