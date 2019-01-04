Ege'de "Kolaj Sergisi" Sanatseverlerle Buluştu

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde öğrenciler tarafından hazırlanan "Yeni Yıl Kolaj Sergisi" sanatseverlerle buluştu. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı Doç. Dr. Burcu Balcı, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğretim ÜyesiYrd. Doç. Dr. Onur Orkan Akşit ve Radyo ve Televizyon Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Dr. Aslı Favaro tarafından düzenlenen sergide öğrencilerin notlarına göre belirlenen kolajlar yer aldı. Hazırlanma sürecinde tematik, teknik ve stil olarak öğrencilerin serbest olduğunu söyleyen Doç. Dr. Burcu Balcı, "Son derece yaratıcı, zenginleştirici, öğrencilerin kendilerini ifade etmelerini sağlayıcı bir etkinlik oldu" dedi.

"Yaratıcılık potansiyellerini ortaya çıkartıyor"

Kolajların neler anlattığını dile getiren Doç. Dr. Balcı konuşmasını şöyle tamamladı: "Aslında öğrencilerin dünyalarının ne kadar renkli, çeşitli ne kadar farklı olduğunu anlatıyor ve içlerinde gizli kalmış yaratıcılık potansiyellerini ortaya çıkartıyor. Kendilerini keşfetmelerini anlatıyor."

"Yeni Yıl Kolaj Sergisi" İletişim Fakültesi Fuaye Alanı'nda 11 Ocak tarihine kadar devam edecek.